Ủy ban châu Âu bật đèn xanh xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Ba Lan

(Ảnh: Polskie Elektrownie Jądrowe)

Chính phủ Ba Lan đã đảm bảo được nguồn vốn cho việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân - dự kiến sẽ tiêu tốn khoảng 192 tỷ Zloty (51 tỷ USD). EU tuyên bố gói hỗ trợ này phù hợp với các quy định về trợ cấp nhà nước của Liên minh châu Âu.

Chính quyền Warsaw cho biết cùng với khoản hỗ trợ của EU, nước này đặt mục tiêu đóng góp khoảng 14 tỷ Euro tiền vốn - tương đương 30% tổng chi phí dự án. Cuối tháng 12/2025, 4,6 tỷ Zloty (1,9 tỷ Euro) sẽ được chuyển cho công ty dẫn đầu thực hiện dự án.

Nhà máy điện hạt nhân sẽ được xây dựng tại đô thị Choczewo ở phía Bắc Ba Lan, gần bờ biển Baltic. Nhà máy này sẽ là một trong những thành phần quan trọng nhất trong quá trình chuyển đổi năng lượng của Warsaw.

Việc thực hiện khoản đầu tư này do nhà phát triển nhà máy điện hạt nhân của Ba Lan Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) đảm nhiệm. Theo luật sửa đổi vào tháng 2/2025, công ty PEJ sẽ nhận được khoản hỗ trợ nhà nước lên tới 60,2 tỷ Zloty (14 tỷ Euro) vào năm 2030.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk (Ảnh: AP)

"Việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân có thể bắt đầu sớm nhất vào tháng 12" - Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết - "Công tác xây dựng đang bắt đầu và, như các bạn có thể thấy, đây là điều kiện hoàn toàn cần thiết và không hề dễ dàng để đạt được".

Ba Lan đang thực hiện việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của nước này với sự hợp tác của các công ty Westinghouse và Bechtel của Mỹ. Theo kế hoạch, bê tông cốt thép cho lò phản ứng đầu tiên dự kiến sẽ được đổ vào năm 2028. Nhà máy điện hạt nhân sẽ bao gồm 3 lò phản ứng sử dụng công nghệ AP1000, mỗi lò có công suất 1.250 MWe.

Dự kiến tổ máy đầu tiên sẽ hoàn thành vào năm 2035 và điện sẽ được hòa vào lưới điện vào năm 2036. Tổ máy thứ 3 sẽ đi vào hoạt động trong năm 2038.

Các dự báo đến năm 2040 cho thấy nhà máy điện hạt nhân sẽ đạt khoảng 88,5% công suất, cung cấp điện ổn định và đáng tin cậy cho Ba Lan, đồng thời đảm bảo nguồn năng lượng cho ngành công nghiệp nước này trong nhiều năm tới.

Dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân là cơ sở để tăng cường khả năng tự chủ năng lượng của Ba Lan và giảm lượng khí thải CO₂. Thứ trưởng Bộ Năng lượng Ba Lan kiêm Đại diện Chính phủ về Cơ sở hạ tầng Năng lượng Chiến lược - ông Wojciech Wrochna - cho biết việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân là một bước đi mang lại lợi ích lâu dài cho toàn bộ ngành năng lượng của Warsaw.