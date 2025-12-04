Ưu đãi khủng kỷ niệm 30 năm Samsung Việt Nam, thăng hạng giải trí cùng AI TV ngay hôm nay

Nhân kỷ niệm 30 năm, Samsung trao "chìa khoá" để người Việt tiếp tục mở khóa tương lai giải trí thông minh với vô vàn ưu đãi hấp dẫn.

Sống lớn từng ngày với Samsung AI TV

Bắt đầu từ nhà máy sản xuất TV đầu tiên tại TP.HCM vào năm 1995, qua 30 năm phát triển mạnh mẽ, Samsung không chỉ trở thành nhà đầu tư FDI lớn bậc nhất Việt Nam mà còn đồng hành cùng sự chuyển mình của đất nước cũng như những thay đổi sâu sắc trong đời sống người dùng. Năm 2006, với việc ra mắt dòng TV LED Bordeaux series, Samsung lần đầu thay đổi hình dung của người Việt về những chiếc TV hình hộp để tiến đến thời đại thiết kế mỏng lấy cảm hứng từ những ly rượu vang tinh tế.

Samsung ghi dấu ấn trong lòng người dùng bởi những bước tiến công nghệ mạnh mẽ trong lĩnh vực thiết bị nghe nhìn

Khi nhu cầu giải trí và thẩm mỹ hình ảnh của người dùng tăng cao, ông lớn Hàn Quốc tiếp tục trình làng những mẫu TV 4K và SUHD đầu tiên trong giai đoạn từ năm 2013 đến 2016. TV LED của Samsung là những thiết bị đầu tiên trên thế giới sở hữu công nghệ chấm lượng tử 10 bit không chứa cadmium - một kim loại nặng có hại cho sức khỏe và môi trường, mang đến cho người Việt những sự lựa chọn chất lượng và an toàn cho sức khỏe. TV LED là nền móng để Samsung ra đời TV QLED dựa trên công nghệ chấm lượng tử (Quantum Dot) không chứa cadmium, với độ phủ màu lên tới 100%.

Mẫu TV Samsung QLED 8K đầu tiên ra mắt năm 2017 đánh dấu bước tiến tiếp theo về công nghệ của thương hiệu này. Sự phổ biến và quen thuộc của khái niệm TV 8K ngày hôm nay có sự đóng góp rất lớn của TV QLED 8K của Samsung. Tính năng Direct Full Array, giúp kiểm soát chính xác sự cân bằng ánh sáng trên màn hình đã tạo nên tiếng vang lớn tại thị trường Việt Nam lúc bấy giờ.

Mẫu TV QLED 8K màn hình vô cực đầu tiên của Samsung gây được tiếng vang lớn

Bước vào kỷ nguyên AI TV, Samsung cũng là thương hiệu tiên phong mang trải nghiệm AI đỉnh cao toàn năng đến người dùng Việt thông qua các sản phẩm AI TV áp dụng công nghệ Quantum Mini LED (Neo QLED 8K/4K) và OLED. Bộ xử lý NQ8 AI Gen 3, NQ4 AI Gen 3 với số lượng mạng trí tuệ khổng lồ (768 mạng trí tuệ trên AI NQ8 Gen 3) cho phép các dòng Samsung AI TV chủ động nâng cấp hình ảnh lên chuẩn 8K/4K bất kể chất lượng đầu vào. Cùng với đó, trải nghiệm giải trí của người dùng trong nước cũng được thăng hạng toàn diện thông qua những tính năng đỉnh cao như AI Upscaling Pro (chủ động nâng cấp hình ảnh lên 8K), Real Depth Enhancer Pro (tăng độ sâu hình ảnh bằng AI), Object Tracking Sound Plus với Dolby Atmos (âm thanh vòm đa chiều chuyển động theo hình ảnh)…

Samsung đã mở rộng danh sách TV hỗ trợ AI trên gần như toàn bộ dải sản phẩm, mang đến những trải nghiệm giải trí đỉnh cao cho người dùng Việt Nam

Suốt 30 năm phát triển tại Việt Nam, Samsung đã tạo lập được vị trí vững chắc trên thị trường trong nước và quốc tế nhờ những cải tiến công nghệ đột phá của mình. Samsung thành công duy trì vị thế thương hiệu TV hàng đầu thế giới 19 năm liên tiếp và 11 năm top đầu thị trường Việt Nam bằng chính những sản phẩm nghe nhìn chất lượng, sản xuất tại chính Tổ hợp nhà máy Samsung Electronics Ho Chi Minh Complex (SEHC).

Chớp ưu đãi lớn, bắt nhịp cùng đỉnh cao AI toàn năng

Với việc giới thiệu mô hình Samsung Vision AI tại CES 2025, ông lớn Hàn Quốc một lần nữa dẫn dắt thị trường bước vào kỷ nguyên mới của AI TV, nơi thiết bị nghe nhìn trở thành trung tâm giải trí và cá nhân hoá theo nhu cầu người dùng. Đặc biệt, Samsung không chỉ giới hạn Vision AI trên các dòng TV cao cấp như Neo QLED 8K/4K hay OLED mà còn mở rộng ra các dòng TV QLED và The Frame nhằm mang đến trải nghiệm giải trí vượt đỉnh cho tất cả mọi người dùng.

Samsung AI TV với Vision AI nâng cấp hình ảnh, âm thanh, mang đến trải nghiệm giải trí đỉnh cao cho người dùng

Với Vision AI, người dùng không chỉ được trải nghiệm tính năng AI nâng cấp hình ảnh, âm thanh mà còn được tiếp cận với nhiều công nghệ đột phá như Điều khiển TV bằng cử chỉ tay (Universal Gesture), Thiết kế hình nền TV bằng AI (Generative Wallpaper), AI Energy (tiết kiệm đến 30% điện năng), Kết nối hệ sinh thái nhà thông minh thông qua SmartThings, Bảo mật Knox vượt trội, tận hưởng kho nội dung giải trí phong phú từ các ứng phụ như FPT Play, Galaxy Play, VieON, VTVGo… Đặc biệt, thư viện nghệ thuật cho phép người dùng tiếp cận hơn 3.500 tác phẩm hội hoạ số hoá có bản quyền vốn chỉ có trên TV The Frame nay đã mở rộng ra các dòng TV khác như Neo QLED 8K/4K, QLED (từ dòng Q7F trở lên).

Tính năng Thiết kế hình nền TV bằng AI, một trong điểm nhấn mang tính cá nhân hóa trên Samsung AI TV

Nhằm kỷ niệm 30 năm đồng hành và phát triển tại Việt Nam, Samsung cũng triển khai chương trình ưu đãi lớn cho người dùng khi mua sắm các sản phẩm AI TV trong giai đoạn từ nay đến hết 25/12/2025. Tổng giá trị ưu đãi lên đến 26 triệu, bao gồm tặng loa thanh S700D và loa tranh LS60D, 3 năm bảo hành, trả góp 0% và gói ứng dụng giải trí miễn phí từ đối tác.

Từ chiếc TV màu đầu tiên đến thế hệ AI TV đỉnh cao toàn năng, chặng đường 30 năm lớn cùng Việt Nam của Samsung không chỉ truyền cảm hứng sống lớn cùng công nghệ mà còn tạo ra những đổi thay ý nghĩa cho cuộc sống người dùng. Đây là thời điểm tuyệt vời để thăng hạng Samsung AI TV và cùng thương hiệu TV hàng đầu thế giới bước vào kỷ nguyên mới của giải trí và phong cách sống.