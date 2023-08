URC Việt Nam phản hồi về sản phẩm chứa chất tạo ngọt vừa bị WHO cảnh báo “có thể gây ung thư cho con người”

Sản phẩm "Thực phẩm bổ sung Nước tăng lực hương dâu Rồng Đỏ" của URC Việt Nam. Ảnh: Lê Sáng

Vừa qua, Ngày 14/7, Tổ chức Y tế thế giới ( WHO ) phát đi thông báo liên quan đến việc qua nghiên cứu tổ chức này xếp chất làm ngọt nhân tạo aspartame (951) vào danh sách các chất có thể gây ung thư cho con người.



Tuy nhiên, khảo sát trên thị trường nội địa cho thấy đang có một số sản phẩm chứa chất làm ngọt nhân tạo aspartame (951) vừa được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp vào danh sách các chất "có thể gây ung thư cho con người" đang được bày bán rộng rãi.

Ngoài các sản phẩm của Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam như: Nước uống có Gaz 7up ít calo bổ sung chất xơ; Nước uống có Gaz Pepsi vị canh không calo và sản phẩm Coca-Cola Plus của Công ty TNHH Coca-Cola Việt Nam thì Công ty URC Hà Nội (công ty thuộc URC Việt Nam) cũng có một sản phẩm là “ Thực phẩm bổ sung Nước tăng lực hương dâu Rồng Đỏ ”.

Phản hồi câu hỏi của MarketTimes về “quan điểm của Công ty TNHH URC Việt Nam về động thái của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo xếp chất làm ngọt nhân tạo aspartame vào danh sách các chất "có thể gây ung thư cho con người và doanh nghiệp có kế hoạch thay thế chất tạo ngọt tổng hợp aspartame 951 trong sản phẩm “Thực phẩm bổ sung Nước tăng lực hương dâu Rồng Đỏ” cũng như các sản phẩm khác có thể ra mắt tại Việt Nam hay không?”, ông Laurent Levan - Chủ tịch, Tổng Giám đốc URC Việt Nam cho biết “sản phẩm của công ty URC được phát triển theo những hướng dẫn từ Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO). Chúng tôi không ngừng đảm bảo việc mang đến những sản phẩm an toàn với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và đồng thời tuân thủ đầy đủ những Qui Định, Pháp Luật của Việt Nam”.

Đối với câu hỏi với nội dung tương tự của MarketTimes với URC Việt Nam, các doanh nghiệp có sản phẩm chứa chất làm ngọt nhân tạo aspartame (951) gồm: Công ty TNHH Coca-Cola Việt Nam và Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam hiện chưa có phản hồi.

Một số sản phẩm hứa chất làm ngọt nhân tạo aspartame (951) đang được bày bán trên thị trường.

Về URC Việt Nam, trên trang website chính thức của mình, doanh nghiệp tự giới thiệu URC Việt Nam là chi nhánh của Universal Robina Corporation (URC) – thuộc tập đoàn JG Summit Philippines, một trong top 300 công ty hàng đầu châu Á (theo Nikkei Asia Review). Với hơn 65 năm kinh nghiệm, hoạt động khắp khu vực ASEAN và Châu Đại Dương, URC chính là tập đoàn tiên phong trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống ở Philipines.



Một số sản phẩm của URC Việt Nam. Ảnh chụp màn hình.

Cũng theo URC Việt Nam, hiện doanh nghiệp này sở hữu hơn 10 nhãn hiệu thực phẩm thơm ngon và các thức uống giàu năng lượng, 5 nhà máy sản xuất đạt chuẩn quốc tế và 3.536 nhân viên (trên toàn cầu) không ngừng cống hiến mỗi ngày.



Tại Việt Nam, URC bắt đầu hoạt động vào năm 2003 với tư cách là công ty thương mại chuyên kinh doanh sản phẩm nhập khẩu cho đến khi nhà máy URC đầu tiên được xây dựng tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (Bình Dương).

Hiện nay, các nhà máy của URC Việt Nam đã được nhân rộng trên khắp cả nước với 3 nhà máy ở Bình Dương, 1 nhà máy ở Quảng Ngãi, 1 nhà máy ở Hà Nội và sẽ còn vươn xa hơn thế nữa.

“18 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, đến nay URC đã và đang không ngừng cải tiến công nghệ, giữ vững vị trí tiên phong trong ngành sản xuất hàng tiêu dùng tại Việt Nam”, URC Việt Nam thông tin.

Bên cạnh đó, URC Việt Nam cũng được biết đến là một trong 100 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững hàng đầu Việt Nam với giải thưởng CSI Award.

“URC luôn đặt vấn đề an toàn thực phẩm làm trọng tâm hàng đầu cho sự phát triển. Mỗi sản phẩm đều được URC đảm bảo chất lượng cao nhất, an toàn và mang lại trải nghiệm thú vị cho người dùng. Chúng tôi tuân thủ các quy định nghiêm ngặt trong mọi giai đoạn sản xuất, minh bạch trong từng hoạt động, từ phát triển, tìm nguồn cung ứng sản phẩm, đến sản xuất, phân phối, và cuối cùng là quảng bá truyền thông”, URC Việt Nam tự giới thiệu.