Trong Chiến dịch quân sự đặc biệt, sản lượng thiết giáp Nga đã tăng gấp 4 lần, với hơn 200 cải tiến về thiết kế cho các loại xe chiến đấu.

Theo hãng tin RIA Novosti, kể từ khi bắt đầu Chiến dịch quân sự đặc biệt, nhà sản xuất xe bọc thép hạng nặng Uralvagonzavod đã tăng đáng kể sản lượng quân sự của mình.

Thông cáo báo chí của Tập đoàn UVZ cho biết, họ sản xuất toàn bộ dòng xe bọc thép hạng nặng cho Quân đội Nga, bao gồm cả xe tăng T-90M hiện đại nhất.

"Kể từ khi bắt đầu Chiến dịch quân sự đặc biệt, sản lượng quân sự đã tăng gấp 4 lần, và hơn 200 cải tiến đã được thực hiện đối với các phương tiện chiến đấu nhằm tăng cường sức mạnh và khả năng bảo vệ của chúng", thông cáo báo chí của tập đoàn cho biết.

Nga đẩy mạnh sản xuất xe tăng để bù đắp tổn thất chiến trường.

Do nhu cầu về xe chiến đấu ngày càng tăng, nhà máy đã chuyển sang hoạt động 24/7. Một chương trình tái bố trí nhân sự đã được thực hiện, cho phép UVZ nhanh chóng tập trung nguồn lực vào sản xuất xe tăng.

Tập đoàn UVZ nhấn mạnh dây chuyền lắp ráp đang hoạt động trơn tru, sản lượng hàng tháng và lượng hàng giao cho quân đội đã bắt đầu tăng lên, đồng thời công tác cải thiện đặc tính hiệu năng của xe bọc thép trên quy mô lớn cũng đang được tiến hành.

Theo báo Vzglyad, các kỹ sư Nga đã hiện đại hóa xe tăng T-90M Proryv, tăng cường lớp giáp và hệ thống tác chiến điện tử dựa trên kinh nghiệm thu được từ các binh sĩ.

Kỹ sư thiết kế chính của Uralvagonzavod - ông Andrey Terlikov đã thông báo về quá trình hiện đại hóa đang diễn ra đối với xe tăng T-90M bằng việc lắp đặt hệ thống chống máy bay không người lái toàn diện.

Giám đốc điều hành Uralvagonzavod - ông Alexander Potapov, đã thông báo về sự gia tăng mạnh mẽ đối với việc sản xuất xe tăng trong nước đi kèm mở rộng về sản lượng và nguồn cung xe bọc thép sau khi bắt đầu Chiến dịch quân sự đặc biệt.