Tập đoàn Uralvagonzavod (UVZ - thành viên Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec) đã gửi một đoàn xe tăng T-90M "Proryv" hiện đại hóa đến Quân đội Nga, cơ quan báo chí của doanh nghiệp nói rõ:

"Chúng tôi đã gửi một đoàn xe tăng T-90M Proryv đến Quân đội Nga trước thềm năm mới. Lô hàng này đánh dấu việc hoàn thành tất cả các nghĩa vụ hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga trong năm 2025".

Đồng thời nhà sản xuất cho biết thêm rằng các nhân viên của họ đã đặt những bộ quà tặng kỷ niệm nhỏ và bộ dụng cụ sơ cứu cá nhân từ Mặt trận Nhân dân bên trong các xe chiến đấu.

“Hôm nay chúng tôi đã bàn giao thêm một lô xe tăng T-90M 'Proryv', hoàn thành kế hoạch đặt hàng quốc phòng nhà nước đến năm 2025. Chúng tôi đang dốc toàn lực để đảm bảo quân đội nhận được đủ số lượng và đúng thời hạn các phương tiện chiến đấu".

"Các đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước đang tăng lên, nhưng chúng tôi đang làm mọi điều có thể để hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với đất nước. Chúng tôi đã dồn hết tâm huyết vào những chiếc xe tăng này".

"Dãy núi Ural đã là lò rèn và kho vũ khí của Nga trong nhiều thế kỷ. Mong rằng xe bọc thép của chúng tôi sẽ bảo vệ đáng tin cậy cho binh sĩ Nga và giữ gìn tính mạng của họ. Trở về chiến thắng”, ông Vladimir Roshchupkin - Giám đốc điều hành của UVZ phát biểu, theo thông cáo báo chí của tập đoàn.

Xe tăng T-90M Proryv của Nga rất được các binh sĩ tin dùng.

Một đại diện quân sự từ Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết các kíp lái xe tăng rất hài lòng với T-90M và gọi nó là "Xe tăng Chiến thắng".

"Chúng tôi duy trì liên lạc trực tiếp với các thành viên tham gia chiến đấu, đặc biệt là về việc cải tiến trang thiết bị. T-90M khác với các thế hệ tiền nhiệm; nó hiện đại hơn, có thiết bị tinh vi hơn, hệ thống điều khiển hỏa lực tốt hơn, và giáp bảo vệ cũng như hệ thống tác chiến điện tử được cải tiến", vị đại diện nhà máy nhấn mạnh.

Xe tăng T-90M "Proryv" là phiên bản hiện đại hóa của nền tảng T-90, với nhiều biến thể đã được sản xuất từ năm 1992. Cỗ chiến xa sở hữu tháp pháo hoàn toàn mới, khác biệt so với phiên bản sản xuất hàng loạt, và động cơ mạnh mẽ hơn.

Proryv được trang bị kính ngắm đa kênh mới, cho phép sử dụng vũ khí cả ngày lẫn đêm. Hơn nữa, khả năng trao đổi dữ liệu theo thời gian thực với các phương tiện khác đã trở thành một trong những tính năng chính của xe tăng hiện đại hóa này.