Uống trà sữa còn thừa 10.000 đồng liền mua vé số: Người phụ nữ 38 tuổi đổi đời, nghỉ việc luôn

Lam Giang (Tổng hợp) |

Người phụ nữ rất vui mừng, hạnh phúc vì bất ngờ có tiền tỷ trong tay.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước câu chuyện một người phụ nữ 38 tuổi đổi đời, có tiền tỷ trong tay nhờ trúng số độc đắc. Chia sẻ trên báo Thanh Niên, chủ đại lý vé số Phước Danh (ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) - nơi đổi thưởng cho người phụ nữ tiết lộ, vị khách 38 tuổi, quê ở Vĩnh Long hiện đang đi làm ở Tây Ninh.

Chị này mua trà sữa uống, còn dư 10.000 đồng liền mua luôn tờ vé số cầu may. Không ngờ, tờ vé số mang dãy số 696030 thuộc đài Trà Vinh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 6/3 đã trúng giải độc đắc trị giá 2 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Khi đổi thưởng, người phụ nữ nhận 1 tỷ đồng tiền mặt, số còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản. Chị này cho biết sẽ nghỉ làm ở Tây Ninh, lấy vốn về quê buôn bán.

Uống trà sữa còn thừa 10.000 đồng liền mua vé số: Người phụ nữ 38 tuổi đổi đời, nghỉ việc luôn - Ảnh 1.

Tấm vé số giúp người phụ nữ trúng 2 tỷ đồng.

Chiều ngày 9/3, chia sẻ với báo Người Lao Động, chủ đại lý vé số Hoàng Anh (ở phường Linh Xuân, TP.HCM) cũng cho biết đang chờ một vị khách hàng nam lên nhận giải thưởng độc đắc 32 tỷ đồng (chưa trừ thuế).

Được biết, người đàn ông đã mua 16 vé số của đài Đồng Tháp, mang dãy số 686789 bằng hình thức mua online. Khi dò kết quả, người đàn ông phát hiện cả 16 tờ đều đã trúng giải độc đắc. Người đàn ông đã liên hệ đại lý và di chuyển từ miền Tây lên để đổi thưởng.

Anh em ruột lấy chị em ruột ở Bắc Ninh, chung sống hòa thuận trong một mái nhà, thuận tiện đủ đường
