Ước mơ trở thành cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp của chàng thủ khoa cao 1m84

Trong kỳ thi năm 2021, Đức Lương đã đạt tổng điểm 28,5 cho ba môn năng khiếu, bao gồm Năng khiếu 1: 9,5; Năng khiếu 2: 9,75 và Năng khiếu 3: 9,25. Chàng trai cao 1m84 này sinh ra và lớn lên tại huyện Lục Yên, đây được coi là cái nôi của môn bóng chuyền của tỉnh Yên Bái. Vì vậy, từ nhỏ, Đức Lương đã rất yêu thích chơi các môn thể thao vận động và có niềm đam mê lớn với bóng chuyền.

Phùng Đức Lương

Để đạt được mục tiêu của bản thân, ngay từ năm THCS, Đức Lương đã thường xuyên tham gia các giải đấu thể thao do trường, địa phương và huyện tổ chức. Năm lớp 10, cậu bắt đầu gia nhập giải bóng chuyền do trường THPT Hoàng Văn Thụ tổ chức. Trong cả ba năm THPT, Đức Lương luôn nằm trong danh sách đội tuyển bóng chuyền của trường, của huyện tham gia các giải đấu do huyện cũng như tỉnh tổ chức.



Từ niềm yêu thích thể thao của bản thân cùng ước mơ trở thành thầy giáo, Đức Lương đã cố gắng học tập, rèn luyện để quyết định đăng ký rồi thi đỗ vào ngành giáo dục thể chất của trường ĐH Thể dục Thể thao Bắc Ninh.

Nhờ nỗ lực, Phùng Đức Lương đã đạt được một số thành công nhất định.

Tuy nhiên, con đường Đức Lương chọn không hề dễ dàng. Năm 2021, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến căng thẳng, việc học tập và rèn luyện của cậu bị hạn chế rất nhiều bởi giãn cách xã hội. Không có thầy cô hướng dẫn và cũng ít được giao lưu cọ sát, Đức Lương phải tự mình mày mò học trên mạng qua những video dạy kỹ thuật đánh bóng.



Vì khi đó đã là học sinh cuối cấp nên thời gian chơi và tập luyện của Đức Lương càng diễn ra gấp rút hơn. Chính vì vậy, cậu phải sắp xếp thời gian hợp lý để có thể vừa học, ôn thi trên lớp vừa luyện tập, xả stress sau ngày dài mệt mỏi. Đồng thời, do khối M chủ yếu là môn năng khiếu nên Đức Lương cũng phải tập trung vào tập luyện môn năng khiếu nhiều hơn.

Phùng Đức Lương tham gia đội tuyển Bóng chuyền của trường ĐH Thể dục Thể thao Bắc Ninh.

Bên cạnh đó, bố mẹ và anh chị của cậu lại không ủng hộ quyết định thi vào khối M của Đức Lương vì lo nghề nghiệp cậu chọn ít có cơ hội việc làm. Ngoài ra, trong quá trình tập bóng, Đức Lương còn gặp phải rất nhiều chấn thương, từ cổ tay, cổ chân đến đau dây thần kinh. Nhưng không vì thế mà Đức Lương nản chí. Chấn thương liên tục có lúc khiến cậu rơi vào chán chường song Đức Lương đã vượt lên tất cả để nỗ lực tập luyện thể lực kết hợp với điều trị.

Và chàng trai quê Yên Bái đã thu được trái ngọt sau một thời gian dài cố gắng. Cậu không những hoàn thành xuất sắc kỳ thi THPT mà còn đỗ vào trường ĐH Thể dục Thể thao Bắc Ninh với số điểm cao bất ngờ để trở thành thủ khoa K57. Với đam mê cháy bỏng, Đức Lương hy vọng sau này có thể là một vận động viên chuyên nghiệp hoặc thầy giáo để truyền đạt lại kiến thức cùng niềm yêu thích của mình cho học sinh.