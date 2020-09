Ứng viên dự thầu cao tốc Bắc - Nam: Cần xét cả “hạnh kiểm”

Liên quan sai phạm tại Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (các gói thầu xây lắp số 1, 2, 4, 5 và 7), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 14 bị can về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Bộ Công an cũng nêu rõ danh tính các đơn vị, nhà thầu liên quan đến hàng loạt sai phạm tại dự án này đang bị khởi tố và tiếp tục điều tra, gồm Tổng Công ty Đầu tư - Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); Công ty Posco Engineering & Construction Co., Ltd và 6 nhà thầu phụ: Công ty Xây dựng đầu tư hạ tầng INCICO, Công ty CP Xây dựng 75-Cienco 8, Công ty Xây dựng nền móng Sông Đà Thăng Long miền Nam, Công ty CP Cơ giới - Xây lắp số 9, Công ty CP Đầu tư xây dựng B.M.T, Công ty CP Sở hữu Thiên Tân; Liên danh Thiên Ân - Vinaconex tại gói A5; Liên danh Cienco 4 - Tổng Công ty xây dựng Thăng Long tại gói A3; Công ty CP Đầu tư - Xây dựng giao thông Phương Thành; Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn; Cienco 4…

Ngoài ra, một số nhà thầu phụ khác được Công ty Posco thuê thi công nhưng sau đó không có sự chấp thuận của VEC nên đã bị dừng như: Công ty CP Đầu tư Xây dựng - Thương mại Á Đông, Công ty CP Đầu tư phát triển khoa học công nghệ Việt Nam, Công ty TNHH Nam Phương, Công ty TNHH Semyung Electric and Power.