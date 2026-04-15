HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ưng Hoàng Phúc bán biệt thự

PV |

Thông tin bán nhà của Ưng Hoàng Phúc thu hút sự chú ý của nhiều người.

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc mới đây khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ thông tin rao bán một căn biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ cho biết: "Phúc cần ra hàng một căn biệt thự vị trí cực đẹp view trực diện sân golf, hồ bơi trong khu golf 18 lỗ kết hợp nghỉ dưỡng tại Long An, Tây Ninh" .

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây là dòng bất động sản dành cho giới thượng lưu, gắn liền với phong cách sống nghỉ dưỡng.

Clip Ưng Hoàng Phúc giới thiệu căn biệt thự anh cần bán

Theo chia sẻ của Ưng Hoàng Phúc, căn biệt thự song lập có chiều ngang 10m, chiều dài 20m, nằm trong khuôn viên rộng lớn với hệ sinh thái xanh lên đến hơn 100ha, bao gồm thảm cỏ, hồ cảnh quan và sân golf tiêu chuẩn. Đây là mô hình bất động sản kết hợp nghỉ dưỡng đang được nhiều nhà đầu tư săn đón, khi vừa phục vụ nhu cầu thư giãn, vừa có khả năng sinh lời.

Đây không phải là lần đầu tiên Ưng Hoàng Phúc rao bán nhà. Trước đó, nam ca sĩ gây chú ý khi bán một căn nhà mặt tiền nằm trên con đường sầm uất ở quận Bình Chánh cũ, TP.HCM với giá 12 tỷ đồng. Cơ ngơi này của anh có diện tích 80m2, gồm 4 tầng với không gian rộng rãi, thoáng mát, màu sắc đen - trắng chủ đạo.

Ưng Hoàng Phúc bán biệt thự - Ảnh 1.

Căn nhà mặt tiền vợ chồng Ưng Hoàng Phúc từng rao bán vào năm 2025

Ưng Hoàng Phúc sinh năm 1981 tại An Giang. Những ngày đầu bước chân vào showbiz, anh nhanh chóng ghi dấu ấn khi trở thành một trong những thành viên chủ chốt của nhóm nhạc 1088 - cái tên đình đám một thời của làng nhạc Việt.

Sau khi nhóm tan rã, nam ca sĩ chuyển hướng hoạt động solo và gia nhập công ty giải trí WePro. Tại đây, anh dần khẳng định vị thế riêng, trở thành giọng ca quen thuộc và được yêu mến rộng rãi, đặc biệt với thế hệ khán giả 8X, 9X.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Ưng Hoàng Phúc không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Một thời gian dài, anh phải tạm ngưng hoạt động nghệ thuật vì mắc bệnh thoát vị đĩa đệm và sang nước ngoài điều trị.

Ưng Hoàng Phúc bán biệt thự - Ảnh 2.

Ưng Hoàng Phúc hiện có cuộc sống viên mãn bên bà xã người mẫu và các con

Sau biến cố sức khỏe trong quá khứ, Ưng Hoàng Phúc chọn cuộc sống cân bằng hơn, dành nhiều thời gian cho gia đình nhỏ bên vợ Kim Cương và các con. Ngoài hoạt động âm nhạc, anh còn lấn sân sang kinh doanh, đầu tư.

Nam ca sĩ hiện là chủ một công ty truyền thông mang tên mình với vốn điều lệ lên đến 14 tỷ đồng, anh sở hữu 80%. Ngoài ra, Ưng Hoàng Phúc cũng làm chủ loạt showroom chuyên kinh doanh các sản phẩm, thiết bị điều trị bệnh về cột sống, xương khớp, thoát vị đĩa đệm cũng như mỹ phẩm với nhiều chi nhánh lớn.

Tags

sao Việt

Ưng Hoàng Phúc

bán biệt thự

Thế hệ ngôi sao 35+

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hiện trường thót tim vụ cháy ngùn ngụt tại chung cư ở Hà Nội, cảnh sát cứu được nhiều người

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại