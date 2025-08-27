Ủng hộ cô gái MMA ‘hạ’ gã côn đồ xăm trổ để tự vệ

Clip ghi lại cảnh gã đàn ông xăm trổ đánh một phụ nữ và bị cô ấy – không ngờ là người luyện võ MMA - đánh trả quyết liệt, khống chế và bắt xin lỗi đang được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội . Hoàng Hằng, nhân vật nữ trong clip, cho biết gã đàn ông hung hãn kia buông lời xúc phạm chi vì cô mặc bra thể thao.

Việc cư dân mạng thích thú chia sẻ clip và bình luận rôm rả không phải là biểu hiện cổ vũ bạo lực, mà thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối hành động tự vệ của phụ nữ, sự vui mừng vì kẻ côn đồ phải trả giá ngay tức thì, vì phụ nữ có năng lực bảo vệ bản thân, không trở thành nạn nhân đáng thương như cô gái bị đánh tơi tả tại một chung cư Hà Nội cách đây chưa lâu.

Từ “phái yếu” được dùng để gọi phụ nữ bao lâu nay, phản ánh một định kiến rằng phụ nữ yếu đuối, cần được nam giới che chở, bảo vệ. Nhưng có hai thực tế: Kẻ gây tổn thương cho chị em nhiều lúc lại là đàn ông; phụ nữ ngày nay không yếu, ngày càng mạnh mẽ và đủ sức, đủ kỹ năng chống lại những kẻ bạo hành, mà cô gái trong clip đang làm dậy sóng cộng đồng mạng là một ví dụ.

Hoàng Hằng từng học MMA (võ thuật tổng hợp) trong 4 năm vì vậy cô đủ sức tự vệ trong tình huống nguy hiểm.

Trong hầm gửi xe, tên đàn ông tưởng rằng với ưu thế thể chất của giới tính, với hai tay kín hình xăm và vẻ ngoài dữ tợn, hắn có thể mặc sức xúc phạm cô gái, chửi bới, dọa nạt, đánh đập và nạn nhân sẽ phải cam chịu, sợ hãi khóc lóc van xin. Không ngờ cô tung ba đòn tự vệ nhanh như điện, nhuần nhuyễn, dứt khoát và đầy sức mạnh, chỉ trong vài giây đã khống chế được gã đàn ông.

Câu chuyện trên cho thấy ngày càng có nhiều phụ nữ không chấp nhận làm phái yếu, không cam chịu làm nạn nhân mà có lựa chọn khác: Tự vệ , và trang bị cho mình sức mạnh, kỹ năng để làm điều đó.

Xã hội hiện đại luôn hướng tới xây dựng môi trường văn minh, an toàn, nơi không ai phải sợ hãi khi bước ra đường, nhưng thực tế lại có không ít trường hợp phụ nữ bị quấy rối, bị tấn công nơi công cộng, thậm chí ngay trong thang máy, hầm gửi xe, công viên hay thậm chí trong chính ngôi nhà của mình. Những tình huống đó xảy ra chớp nhoáng và không phải lúc nào người bị hại cũng có đủ thời gian kêu cứu hay chờ sự giúp đỡ.

Trong hoàn cảnh ấy, tự vệ chính đáng không chỉ là quyền, mà còn là bản năng sinh tồn. Bộ luật Hình sự Việt Nam cũng quy định rõ ràng: Hành vi chống trả cần thiết để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của mình hoặc của người khác trước hành vi xâm hại trái pháp luật là hợp pháp và đáng được bảo vệ.

Nói cách khác, cô gái trong clip dùng kỹ năng võ thuật để khống chế kẻ tấn công không chỉ hợp tình, hợp lý mà còn hợp pháp. Khi clip lan tỏa, nhiều phụ nữ bình luận rằng họ sẽ đi học võ để tự vệ và nhiều quý ông cũng cổ vũ việc này, điều đó cho thấy tinh thần “không cam chịu làm nạn nhân” đang lan tỏa.

Phụ nữ học võ không nhất thiết phải thành võ sỹ chuyên nghiệp; điều quan trọng nhất võ thuật mang lại chính là sự tự tin, bản lĩnh và bình tĩnh.

Người phụ nữ biết võ sẽ giữ được cái đầu lạnh khi đối diện tình huống nguy hiểm; hiểu giới hạn sức mạnh của mình và biết cách dùng những đòn phản kháng hợp lý để thoát thân; có thể ngăn chặn kẻ xấu ngay từ đầu, khiến hắn e dè khi nhận ra đối phương không dễ bắt nạt.

Nhiều nước phát triển đã coi việc dạy tự vệ cho phụ nữ là một phần trong giáo dục cộng đồng. Tại Việt Nam, các lớp học võ cho phái nữ ngày càng phổ biến, từ karate, taekwondo, judo, boxing cho đến các khóa huấn luyện tự vệ thực chiến. Đây không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe mà còn là cách trang bị “áo giáp tinh thần” cần thiết trong xã hội còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Nếu ai đó vẫn giữ quan niệm “phụ nữ không cần học võ, đã có đàn ông lo”, thì hãy thử nghĩ xem: Kẻ tấn công trong clip kia chính là đàn ông. Trong thực tế, nhiều vụ bạo lực xảy ra chính từ những người mà phụ nữ tưởng sẽ che chở cho họ.

Khi xảy ra vụ tấn công phụ nữ, thường sẽ xuất hiện lời khuyên chị em nên cẩn trọng, tránh đến nơi nguy hiểm. Nhưng cẩn trọng liệu có là đủ trong mọi tình huống? Chẳng phải phụ nữ vẫn bị bắt nạt và gây tổn thương ở những nơi được cho là an toàn đó sao? Phải có năng lực tự vệ, họ mới không phải thụ động chờ người đến cứu, nhiều khi là chờ trong bất lực và tuyệt vọng.

Điều cần nhấn mạnh là tự vệ chính đáng không bao giờ đồng nghĩa với bạo lực. Mục đích của tự vệ không phải để trả thù hay gây thương tích cho đối phương, mà để bảo vệ an toàn cho bản thân, để thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Chính vì vậy, chúng ta cần ủng hộ và lan tỏa tinh thần này. Xã hội văn minh không chỉ là nơi có lực lượng an ninh mạnh, mà còn là nơi mỗi cá nhân biết tự bảo vệ và hỗ trợ nhau khi gặp nguy hiểm. Khi phụ nữ được khích lệ, được dạy cách tự vệ, họ sẽ không còn là mục tiêu dễ dàng của kẻ xấu nữa.

Học võ không làm mất đi sự nữ tính, mà trái lại còn tăng thêm vẻ đẹp của các bóng hồng thời hiện đại – những bông hồng có gai. Hãy nhớ rằng phụ nữ là phái đẹp, chứ không phải phái yếu.Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.



