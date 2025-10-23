Ứng dụng VNeTraffic có thay đổi mới, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi

VNeTraffic (Ứng dụng giao thông thông minh Việt Nam) được phát triển bởi Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL), trực thuộc Bộ Công an, theo ủy quyền của Cục cảnh sát giao thông (CSGT).

Ứng dụng VNeTraffic là kênh giao tiếp quan trọng giữa người dân và lực lượng CSGT, cung cấp thông tin về giao thông, giúp người dân gửi các phản ánh, thông tin thu thập về tình hình giao thông cũng như tố giác, phản ánh các vi phạm trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông, tra cứu phạt nguội…

Nếu người dân bị mắc các lỗi phạt nguội cũng sẽ nhận được thông báo được gửi thông qua ứng dụng VNeTraffic.

VNeTraffic được phát triển dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu về giao thông, phục vụ cung cấp các thông tin giao thông cũng như các tiện ích giao thông cho người dân, hướng đến chuyển đổi số quốc gia, hiện đại hóa lực lượng Công an nhân dân.

Ngày 17/10, ứng dụng VNeTraffic đã ra mắt bản cập nhật mới cho phép người dùng quản lý phương tiện, giấy tờ xe và theo dõi vi phạm giao thông ngay trên điện thoại, sau khi ứng dụng bổ sung tính năng định danh mức 2.

Ngoài ra, ứng dụng cũng tăng cường bảo mật bằng mật mã riêng khi người dùng truy cập các thông tin nhạy cảm như giấy phép lái xe, đăng ký, bảo hiểm hoặc dữ liệu phương tiện.

Để mở các tính năng mới, người dùng cần đăng nhập VNeTraffic bằng tài khoản định danh điện tử VNeID, trong đó VNeID cần phải xác thực mức 2.

Khi đăng nhập, chủ tài khoản cần nhấn xác nhận chia sẻ thông tin dữ liệu của VNeID cho VNeTraffic, sau đó chờ vài giây để hệ thống xác thực. Khi này, quá trình định danh mức 2 trên VNeTraffic đã hoàn thành, và được xác nhận bằng dòng chữ "Định danh mức 2" ở trên đầu ứng dụng, phía trên tên tài khoản.

Khi định danh mức 2 thành công, chủ tài khoản có thể theo dõi thông tin phương tiện được đứng tên của mình, lịch sử phạt nguội của từng phương tiện.

Trong danh sách các phương tiện có thể xuất hiện những xe mà chủ xe đã bán, nhưng chưa đăng ký sang tên. Lúc này, chủ tài khoản có thể đến cơ quan công an, hoặc nộp tờ khai trực tuyến, qua nền tảng Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an, nhằm làm thủ tục thu hồi đăng ký nhằm chấm dứt trách nhiệm pháp lý.

Các tính năng mở rộng khác trong lần cập nhật này bao gồm gửi khiếu nại vi phạm trực tuyến đối với biên bản hoặc quyết định xử phạt, thanh toán điện tử (nộp phí cao tốc, phí đường bộ, bảo hiểm, phí đăng kiểm), thống kê cá nhân (theo dõi số lượt vi phạm, số lần qua trạm thu phí và các lỗi phổ biến).

Ngoài ra, người dân cũng có thể tạo phản ánh về các sự kiện giao thông (vi phạm, tai nạn, ùn tắc) ngay trên ứng dụng, cho phép đính kèm video và hình ảnh làm bằng chứng. Kết quả trả lời phản ánh cũng sẽ được gửi thẳng vào ứng dụng khi đã được cơ quan chức năng kết luận và đưa phản hồi.