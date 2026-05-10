Ukraine xin lỗi các nước Baltic và Phần Lan

Tại Lithuania, một máy bay không người lái đã rơi xuống hồ Lavysas đang đóng băng gần biên giới với Belarus.

Lời xin lỗi trên được xin lỗi sau khi các UAV của Ukraine rơi xuống lãnh thổ các quốc gia trên. Ông khẳng định các cơ quan chuyên trách đang phối hợp chặt chẽ để giảm thiểu nguy cơ tái diễn sự cố tương tự.

Phần Lan nhiều lần ghi nhận UAV xuất hiện trong không phận, sự cố gần nhất xảy ra ngày 3/5. Nước này đã lên án các vụ bay và rơi của UAV Ukraine, coi đây là hành động không thể chấp nhận.

Trước đó, Lithuania, Latvia và Estonia cũng báo cáo các vụ UAV Ukraine rơi xuống lãnh thổ. Những sự cố này vẫn tiếp diễn.

Ngày 7/5, một UAV Ukraine đã rơi xuống kho dầu ở thành phố Rezekne, miền Đông Latvia, gây hư hại 4 bồn chứa.

Các quốc gia Baltic khẳng định họ không cho phép Ukraine sử dụng không phận để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Nga.