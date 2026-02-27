Ukraine xây dựng 'hành lang lưới' chống máy bay không người lái dài 4.000 km

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, các đoạn đường được che phủ nhằm bảo vệ tuyến vận chuyển hậu cần và hoạt động đi lại hằng ngày của người dân sống gần vùng giao tranh. Động thái diễn ra trong bối cảnh lực lượng Nga gia tăng sử dụng UAV, đặc biệt là máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV), để tấn công phương tiện, lực lượng cứu hộ và các đội sửa chữa.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết tốc độ lắp đặt đang được đẩy nhanh đáng kể. Nếu trong tháng 1, tiến độ đạt khoảng 5 km/ngày, thì sang tháng 2 đã tăng lên 12 km/ngày, với mục tiêu đạt 20 km/ngày vào tháng 3.

Chính phủ Ukraine đã phân bổ thêm 37 triệu USD cho dự án này. Song song đó, công tác xây dựng công sự cũng được tăng cường tại các khu vực Kharkiv, Sumy và Chernihiv nhằm củng cố năng lực phòng thủ.

Việc lắp đặt lưới dọc theo các tuyến đường phản ánh thực tế xung đột: UAV đã mở rộng “vùng tiêu diệt” trên phần lớn chiến tuyến. Các binh sĩ và nhà phân tích Ukraine nhận định rằng, tại nhiều khu vực rộng lớn, việc di chuyển trên địa hình trống trải hoặc trên các tuyến đường không có biện pháp bảo vệ có thể nhanh chóng trở thành mục tiêu tấn công của UAV FPV.