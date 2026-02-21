Ukraine và Moldva phá âm mưu ám sát quan chức tình báo: Nghi phạm cân nhắc dùng súng, đánh bom xe

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 20/2 cho biết 10 người đã bị bắt giữ ở Moldova và Ukraine vì bị cáo buộc âm mưu ám sát quan chức cấp cao của Ukraine.

Cảnh sát Moldova và các cơ quan thực thi pháp luật Ukraine cho biết đã mở cuộc điều tra hình sự. Cuộc điều tra đang được thực hiện bởi một nhóm điều tra chung do hai nước thành lập.

Chiến dịch, mang mật danh "Enigma 2.0", được thực hiện phối hợp bởi SBU, Cảnh sát Quốc gia Ukraine và Cảnh sát Moldova.

Theo SBU, các nghi phạm được cho là đang lên kế hoạch tấn công các nhà báo Ukraine, các nhà hoạt động xã hội, người đứng đầu một doanh nghiệp chiến lược và nhân viên của cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR).

Andrii Yusov, phát ngôn viên Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, người điều phối các cuộc trao đổi tù binh với Nga, là một trong những mục tiêu của những kẻ tấn công, theo lời công tố viên trưởng Ruslan Kravchenko.

Các nghi phạm đã cân nhắc nhiều phương pháp ám sát khác nhau, bao gồm cả bắn súng và đánh bom xe. Theo báo cáo, những người này được hứa trả tới 100.000 đô la cho mỗi mục tiêu.

Trong một chiến dịch phối hợp, các cơ quan thực thi pháp luật của Ukraine và Moldova đã bắt giữ kẻ cầm đầu một nhóm tội phạm – một người đàn ông 34 tuổi – cùng với một số đồng phạm hoạt động.

Mạng lưới này được chia thành các nhóm giám sát và ám sát. Một số thành viên đã nhập cảnh Ukraine với tư cách khách du lịch và ở trong các căn hộ thuê ở nhiều vùng khác nhau.

Để theo dõi các mục tiêu tiềm năng, các đặc vụ đã giả làm người giao hàng, tiến hành giám sát bằng hình ảnh và video, đánh dấu vị trí địa lý trên bản đồ kỹ thuật số và báo cáo cho điều phối viên của họ.

Những người bị bắt giữ đã bị buộc tội chuẩn bị cho vụ giết người có chủ đích và tàng trữ vũ khí bất hợp pháp. Họ có thể phải đối mặt với án tù chung thân kèm theo tịch thu tài sản.

Cảnh sát Quốc gia Ukraine mô tả vụ việc này là một ví dụ về sự hợp tác quốc tế hiệu quả chống lại các mối đe dọa hỗn hợp.

Trước đó, ngày 3/2, một tòa án Ba Lan đã tuyên án một công dân Ba Lan 3,5 năm tù giam vì bị cáo buộc có liên quan trong kế hoạch ám sát Tổng thống Volodymyr Zelensky.