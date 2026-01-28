Ukraine tuyên bố một hệ thống Patriot bắn hạ 140 tên lửa đạn đạo của Nga

Phát biểu trước báo giới, Chỉ huy sư đoàn Patriot, Đại tá Vyacheslav Ageyev thuộc Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, cho biết: "Tính đến nay, chúng tôi đã phá hủy gần 250 mục tiêu bằng hệ thống Patriot, trong đó hơn 140 mục tiêu là tên lửa đạn đạo".

Đơn vị Patriot của ông Ageyev là lực lượng đầu tiên của Ukraine được huấn luyện tại Mỹ sau khi tiếp nhận hệ thống Patriot PAC-3 trong khuôn khổ viện trợ quân sự của phương Tây. Ông cho biết, việc làm chủ hệ thống phòng không tiên tiến này diễn ra nhanh hơn dự kiến, nhờ kinh nghiệm trước đó với các tổ hợp phòng không thời Liên Xô.

"Ba tháng huấn luyện là quá dài. Sau khi làm quen với các hệ thống điều khiển thủ công của Liên Xô, việc nắm vững công nghệ mới không quá khó. Chỉ sau ba đến bốn tuần, chúng tôi đã đề nghị được trở về Ukraine để tham chiến", ông Ageyev nói.

Tháng 5/2023, đơn vị này thu hút sự chú ý toàn cầu khi trở thành lực lượng đầu tiên tuyên bố bắn hạ tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzhal (Kh-47M2) của Nga. Trước đó, Moscow từng khẳng định loại tên lửa được phóng từ máy bay MiG-31K này gần như không thể bị đánh chặn do tốc độ được cho là lên tới Mach 10.

Ngày 16/5/2023, Ukraine thông báo đã đánh chặn toàn bộ 16 tên lửa đạn đạo Nga phóng trong một đêm. Trong một đợt tấn công lớn khác vào ngày 2/1/2024, đơn vị của ông Ageyev được cho là đã bắn hạ 8 tên lửa hành trình, 10 tên lửa Kinzhal cùng nhiều máy bay không người lái, trong khuôn khổ mạng lưới phòng không tích hợp của Ukraine.

Ukraine bắt đầu tiếp nhận hệ thống Patriot từ năm 2023, với các kíp chiến đấu được huấn luyện ở nước ngoài trước khi triển khai thực tế. Theo giới chức quân sự Ukraine, Patriot đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ Kiev và các mục tiêu chiến lược quan trọng.

Tháng 1/2026, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, rằng Kiev đã nhận thêm các lô tên lửa đánh chặn cho hệ thống Patriot. Tuy nhiên, ông không nêu số lượng chi tiết.

Nga đã nhiều lần tìm cách phá hủy hệ thống Patriot của Ukraine, sử dụng trinh sát, máy bay không người lái nhằm xác định vị trí và tấn công các đơn vị này. Tuy nhiên, theo Không quân Ukraine, những nỗ lực này cho đến nay đều thất bại.