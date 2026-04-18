Ukraine trang bị cho tình nguyện viên người Belarus lựu pháo từ Thế chiến II

Sao Đỏ |

Các tình nguyện viên người Belarus thuộc Trung đoàn Kastus Kalinovsky thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận được lựu pháo M114 của Mỹ.

Ukraine trang bị lựu pháo M114 từ Thế chiến II cho tình nguyện viên Belarus - Ảnh 1.

Đơn vị này lưu ý đây là loại pháo có cỡ nòng lớn nhất trong kho vũ khí của họ. "Nó luôn hoạt động như một điểm hỏa lực cố định để hỗ trợ bộ binh", các chiến binh cho biết.

Đặc điểm kỹ thuật đáng chú ý của khẩu pháo là hệ thống nạp đạn đặc biệt. "Khẩu pháo M114 này là một vũ khí cũ, có mặt từ năm 1943. Chúng tôi đã tháo rời nó bằng tay, loại bỏ hoàn toàn nắp đậy giống như ống phóng ngư lôi.

Nó không dùng liều phóng liền, toàn bộ thuốc phóng cháy hết ngay từ trong túi mềm. Thật tiện lợi khi không có vỏ liều, bạn không cần phải dọn dẹp sau khi bắn, không có gì bị kẹt cả", người lính pháo binh với biệt danh Polku Zoltan giải thích.

Lựu pháo M114 155mm trong đơn vị tình nguyện Belarus.

Pháo xe kéo M114 cỡ nòng 155mm của Mỹ nặng 5,8 tấn, được phát triển vào năm 1941. Nó được sử dụng rộng rãi trong Thế chiến II, Chiến tranh Triều Tiên, Chiến tranh Iran - Iraq, cũng như trong một số cuộc xung đột khác.

Khẩu pháo này có nòng ngắn, chiều dài chỉ gấp 23 lần đường kính (L/23) và có khả năng bắn xa tối đa lên đến 14.600m. Con số này tương đối thấp so với các hệ thống pháo 155mm hiện đại, nhưng tương đương với khả năng của pháo 105mm.

Năm ngoái, báo chí biết được thông tin Lực lượng Vũ trang Ukraine đã nhận được pháo xe kéo M114 của Mỹ, sản xuất từ Thế chiến thứ II.

Việc cung cấp vũ khí này được công bố như một phần của gói viện trợ quân sự từ Bồ Đào Nha và Hy Lạp vào năm 2022 và 2024. Đặc biệt, Hy Lạp đã thông báo về việc chuyển giao khoảng 70 khẩu pháo M114A1 từ trong kho dự trữ của mình.

