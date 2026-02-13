Ukraine tin Trung Quốc có thể giúp chấm dứt xung đột với Nga

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha. (Ảnh: Reuters)

"Trung Quốc có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc mang lại một nền hòa bình công bằng cho Ukraine", ông Sybiha nói sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bên lề Hội nghị An ninh Munich.

"Chúng tôi đánh giá cao sự ủng hộ của Trung Quốc đối với toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine. Hai bên đã có một cuộc trao đổi rất thực chất và thiết thực".

Trước đó, phát biểu tại hội nghị an ninh, Ngoại trưởng Sybiha nhấn mạnh, châu Âu không thể tiếp tục dựa vào sự bảo vệ của Mỹ. Ông tin rằng Ukraine phải trở thành một phần không thể thiếu của cấu trúc an ninh châu Âu mới.

“Chúng ta đang bước vào một thời kỳ mới. Thời kỳ châu Âu dựa vào các cường quốc bên ngoài đã qua. Đã đến lúc xây dựng sức mạnh nội tại, và điều này chỉ có thể thực hiện được khi Ukraine là một phần không thể thiếu của cấu trúc an ninh châu Âu mới”, ông Sybiha nói.

Ngoại trưởng nói thêm, rằng Ukraine sẵn sàng giúp tăng cường khả năng chiến đấu của các lực lượng quốc phòng châu Âu: "Chúng tôi đã rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, và sẵn sàng chia sẻ chúng”.

Dự kiến, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị.

Cùng ngày, Điện Kremlin cho biết, vòng đàm phán hòa bình tiếp theo với Ukraine sẽ diễn ra vào tuần tới, nhưng không xác nhận địa điểm.

Ba nguồn thạo tin nói với Reuters , rằng các quan chức Mỹ đã đề xuất một cuộc họp ba bên vào ngày 16 và 17/2 tại Miami.

Các vòng đàm phán trước đó đã diễn ra ở Abu Dhabi.