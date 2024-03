Ukraine tìm kiếm ủng hộ từ Ấn Độ giúp chấm dứt xung đột với Nga

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba phát biểu tại một hội nghị ở London, Anh ngày 21/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Ukraine trong thời gian qua đã quan tâm nhiều hơn đến Ấn Độ, quốc gia có tiềm năng làm trung gian hòa giải với Nga và giữ vị trí quan trọng trong Global South (nhóm các quốc gia đang phát triển tại châu Phi, Mỹ Latinh và châu Á).

Dưới thời Thủ tướng Narendra Modi, Ấn Độ đã có thêm nhiều thành tích ngoại giao, ví dụ như tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vào mùa hè năm ngoái và thúc đẩy mở rộng Nhóm BRICS. Ấn Độ cũng là một phần của "bộ tứ kim cương" (còn gọi là QUAD) với Mỹ, Australia và Nhật Bản.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã đặt chân đến Ấn Độ ngày 28/3, bắt đầu chuyến thăm hai ngày. Ông Kuleba nói với truyền thông địa phương rằng Ấn Độ là quốc gia đóng vai trò rất quan trọng trên thế giới và Kiev cần New Delhi để khôi phục hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine.

Chương trình làm việc của Ngoại trưởng Kuleba bao gồm cuộc họp ngày 29/3 với người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và phó Cố vấn an ninh quốc gia. Ông Kuleba phát biểu với đài truyền hình NDTV của Ấn Độ: “Ấn Độ có thể đóng vai trò rất quan trọng trong tập hợp nhiều quốc gia hơn từ Global South. Nếu New Delhi ngồi vào bàn đàm phán về công thức hòa bình, sáng kiến do Ukraine đưa ra nhằm tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho xung đột, nhiều quốc gia khác sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái hơn nhiều khi ngồi cạnh Ấn Độ và họ sẽ đến tham gia nỗ lực này”.

Chuyên gia Ấn Độ Raja Mohan cho biết chuyến thăm của Ngoại trưởng Kuleba trong tuần này là kết quả của một loạt tương tác chính trị cấp cao giữa hai bên và sẽ tạo tiền đề cho chuyến thăm Kiev của Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar.

"Ấn Độ luôn thể hiện sẵn sàng góp phần xoa dịu tình hình. Điều quan trọng cần hiểu là Ukraine đã bắt đầu thấu hiểu hơn về lập trường của Ấn Độ và các mối quan hệ với Global South, bất chấp thiện chí và mối quan hệ truyền thống mà Ấn Độ có với Moskva”, ông Mohan nói với DW.

Chuyến thăm của ông Kuleba diễn ra một tuần sau khi Thủ tướng Modi điện đàm với cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin. New Delhi cho đến nay vẫn nhấn mạnh cần ngoại giao và đối thoại để chấm dứt xung đột. Ấn Độ cũng bày tỏ sẵn sàng đóng góp cho các nỗ lực hòa bình.

Vào ngày 20/3, Thủ tướng Modi đã đăng trên mạng xã hội X bày tỏ rằng ông đã trao đổi với Tổng thống Zelensky về ủng hộ nhất quán của Ấn Độ với mọi nỗ lực vì hòa bình và sớm chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra. Ông bổ sung rằng Ấn Độ sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân đạo.

Về phần mình, ông Zelensky khuyến khích Ấn Độ tham gia Hội nghị thượng đỉnh hòa bình mà Thụy Sĩ đề nghị tổ chức. Nhà lãnh đạo Ukraine viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X: “Ukraine quan tâm đến tăng cường quan hệ thương mại và kinh tế với Ấn Độ, đặc biệt là xuất khẩu nông sản, hợp tác hàng không và dược phẩm cùng sản phẩm công nghiệp”.

Binh sĩ Ukraine tham gia buổi huấn luyện ở ngoại ô Kiev ngày 21/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Amitabh Mattoo, Hiệu trưởng khoa nghiên cứu quốc tế tại Đại học Jawaharlal Nehru (Ấn Độ) phân tích với kênh DW rằng cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Ukraine Zelensky trong tháng 3 là dấu hiệu cho thấy New Delhi đang tự đặt mình là nhà hòa giải tiềm năng trong xung đột Ukraine-Nga.

Ông nói thêm: “New Delhi có đòn bẩy với Moskva, nhiều hơn bất kỳ quốc gia phương Tây nào, do đó Ngoại trưởng Kuleba cho rằng việc tiếp cận với Ấn Độ là phù hợp”.

Ngoại trưởng Kuleba vào năm 2022 từng chỉ trích việc Ấn Độ mua dầu của Nga. Nhưng tuần này, ông nói với tờ Times of India rằng Ukraine không phản đối quan hệ kinh tế Ấn Độ - Nga. Tuy nhiên, ông Kuleba bày tỏ ý kiến rằng Ấn Độ nên tìm cách xây dựng các liên minh cho tương lai và đánh giá lại mối quan hệ với Nga.

Theo Euronews, New Delhi đang cố gắng giảm phụ thuộc vào vũ khí và công nghệ của Moskva do nguồn cung bị gián đoạn bởi xung đột.

Theo một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Ấn Độ, khi điện đàm chúc mừng ông Putin tái đắc cử tổng thống Nga, Thủ tướng Modi nhắc lại rằng đối thoại và hòa bình là con đường phía trước tốt nhất cho xung đột Nga-Ukraine. Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất tăng cường hơn nữa quan hệ.