Ukraine thiệt hại cực lớn khi hơn 50 tên lửa và 700 UAV lao vào thủ đô Kiev

Hoàng Vân
Đêm 23/5, Ukraine đã phải hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn nhất trong một năm rưỡi qua, khi hơn 50 tên lửa, 700 UAV lao vào thủ đô Kiev.

Thủ đô Kiev, Ukraine hứng chịu một cuộc tấn công cực lớn bằng tên lửa và UAV của Nga vào đêm 23/5/2026.

Theo ước tính sơ bộ, lực lượng Nga đã sử dụng hơn 50 tên lửa các loại và khoảng 700 UAV để tấn công. Mục tiêu chính là thủ đô Kiev.

Theo RT, các nhóm công cộng địa phương mô tả đây là một trong những vụ tấn công mạnh nhất trong giai đoạn 2025-2026.

Các vụ nổ được cho là đã làm rung chuyển hơn 40 địa điểm và thiệt hại được ghi nhận ở hầu hết mọi quận của thủ đô Kiev.

Đến sáng 24/5, một phần lớn Kiev bị bao phủ bởi khói dày đặc từ nhiều đám cháy.

Theo các nguồn tin ở Ukraine, cuộc tấn công phối hợp này bao gồm tên lửa đạn đạo Iskander-M, tên lửa hành trình Kh-101 và Kalibr, tên lửa siêu thanh Tsirkon và Kinzhal, cùng UAV tấn công Geran-2.

Truyền thông Ukraine suy đoán tên lửa tầm trung mới nhất Oreshnik của Nga có thể đã được sử dụng trong cuộc tấn công, nhắm mục tiêu vào một sân bay quân sự và các cơ sở gần Bila Tserkva, cách thủ đô khoảng 80km.

Hiện chưa có xác nhận chính thức nào từ cả hai phía về việc sử dụng tên lửa Oreshnik.

Vụ tấn công mới nhất này của Nga là hành động đáp trả cuộc tấn công hôm 22/5 của Lực lượng vũ trang Ukraine vào ký túc xá một trường học ở Starobilsk, LPR, khiến 21 người thiệt mạng.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi vụ việc ở LPR là một vụ tấn công khủng bố, và đã chỉ thị Bộ Quốc phòng đưa ra các phương án đáp trả.

Theo Avia-pro
