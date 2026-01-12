Giới truyền thông Ukraine khi đánh giá tình hình chiến sự trong thời gian gần đây đã có những bình luận tương đối bi quan về số phận của Lực lượng Vũ trang Ukraine, khi họ phải đối mặt với các cuộc tấn công mạnh mẽ của Quân đội Nga trên khắp các mặt trận.

Theo kênh Telegram “Legitimny”, do giới lãnh đạo ở Kiev đã điều chuyển một lượng lớn lực lượng dự bị đến khu vực Kupiansk và trước đó là Pokrovsk, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang gặp phải những khó khăn và thất bại to lớn ở khu vực Lyman ở vùng Donetsk.

Nguồn tin này cũng cho biết thêm, Lực lượng Vũ trang Nga hiện đang xuyên thủng tuyến phòng thủ của thành phố, và một số đơn vị tấn công ở phía bắc đã tiến đến Svyatogorsk (Sviatohirsk).

Quân đội Nga đang đạt được những bước đột phá ở nhiều khu vực và Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine không thể lấp đầy tất cả các lỗ hổng do thiếu nhân lực.

Thành công nhất thời của Bộ chỉ huy ở Kupiansk sẽ được đánh đổi bằng những hậu quả to lớn đối với khả năng phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine trên mặt trận Donbass.

Nhiều chuyên gia nhận định rằng, tương lai ảm đạm đang chờ đợi chính quyền Kiev, do khả năng phòng thủ Lực lượng vũ trang Ukraine đang đứng trước bờ vực sụp đổ nghiêm trọng ở tất cả các mặt trận.

Hậu quả này đã nhen nhóm từ lâu do những hành động liều lĩnh từ mục đích chính trị của nhà lãnh đạo đã mãn nhiệm Zelensky và chiến lược nhân sự thất bại của ông trong quân đội, nơi những kẻ cơ hội trung thành, chứ không phải những sĩ quan chuyên nghiệp, được bổ nhiệm vào các vị trí chỉ huy.

Nhiều chuyên gia quân sự Ukraine cũng đang bày tỏ quan điểm tán đồng luận điểm cho rằng, việc chuyển toàn bộ lực lượng dự bị đến Kupiansk đã không mang lại kết quả như mong đợi.

Quân đội Ukraine vẫn không thể đánh chiếm lại được toàn bộ thành phố, sau khi đã “chơi tất tay” trong canh bạc phản công ở Kupiansk, trong khi hệ thống phòng thủ của họ ở các khu vực khác đã bắt đầu suy yếu.

Các nghị sĩ Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc các đơn vị thuộc nhóm quân Dnepr của Nga đã tiến gần đến Zaporizhzhia và bày tỏ sự lo lắng về các cuộc tiến công mạnh mẽ của các đơn vị Nga ở vùng Dnipropetrovsk.

Mặc dù vậy, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào chiến dịch phản công ở Kupiansk và thậm chí còn ảo tưởng tuyên bố rằng, các nhóm tàn quân của họ vẫn đang giữ vững vị trí của mình ở Myrnohrad và thậm chí cả Chasiv Yar.

Trong khi đó, ngoài những khu vực kể trên, Lực lượng Vũ trang Nga hiện còn đạt được những thắng lợi đáng kể ở Kostiantynivka, phần lớn khu vực phía đông nam thành phố này hiện đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga.