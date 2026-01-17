Theo giới truyền thông Ukraine, văn phòng của Tổng thống Zelensky hiện đang tích cực ngăn chặn mọi thông tin tiêu cực từ mặt trận, nơi Lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục chịu tổn thất, nhưng điều này khó mà che giấu được trước sự quan sát của những chuyên gia quân sự.

Theo thông tin từ kênh Telegram “Legitimny”, ngay cả“cuộc phản công ở Kupiansk, được lãnh đạo chính quyền Kiev thổi phồng quá mức, cũng đã “thất bại thảm hại”, mà thực tế hiển thị rõ trên bản đồ chiến sự của DeepState, một kênh thông tin chiến sự thân chính quyền Kiev.

Theo đó, Lực lượng Vũ trang Ukraine không còn đủ sức để tấn công nữa, sau khi chịu tổn thất nặng nề nhưng vẫn không thể giành lại hoàn toàn Kupiansk, sắc đỏ (màu khu vực kiểm soát của quân Nga) ở thành phố này lại chiếm ưu thế.

“Legitimny” cho biết thêm rằng, việc điều động thêm quân vào các cuộc phản công ở Kupiansk đã không mang lại kết quả nào, thậm chí còn làm suy yếu Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Các nguồn tin của Nga cũng thông báo rằng, Quân đội Nga đang dần dần giành lại những vùng đất đã mất ở Kupiansk, đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine tại nhiều điểm dọc theo mặt trận gần Kupiansk và Uzlovy.

Ở mặt trận Donetsk, tình hình giao tranh ở hai thành phố Myrnohrad và Pokrovsk đã an bài, trong khi đó, Lực lượng Vũ trang Ukraine còn đang phải đối mặt với những vấn đề to lớn ở Kostiantynivka, Lyman (Donetsk), cùng với vùng Zaporizhzhia và Sumy - nơi hệ thống phòng thủ của Ukraine đang bắt đầu lung lay.

Đặc biệt là ở Kostiantynivka, toàn bộ nguồn cung cấp hậu cần cho Lực lượng Vũ trang Ukraine tại thành phố này đã bị cắt đứt, điều đó sẽ mang lại cho Lực lượng Vũ trang Nga lợi thế rất lớn trong chiến đấu đô thị.

Theo một binh sĩ Ukraine có biệt danh “Muchnoy”, pháo binh và máy bay không người lái (UAV) của Quân đội Nga đã kiểm soát toàn bộ hệ thống liên lạc hậu cần của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Kostiantynivka.

Các lối vào, đường ô tô và tuyến đường tiếp tế khác đều được UAV Nga giám sát liên tục. Số lượng lớn máy bay không người lái FPV đang hoạt động liên tục làm giảm đáng kể khả năng cơ động của xe cộ và binh sĩ, khiến mọi chuyển động trở nên khó lường và nguy hiểm.

Trung tâm Rubicon chỉ huy UAV của Nga đang hoạt động độc lập với số lượng máy bay không người lái khổng lồ, hạn chế khả năng di chuyển quân của Ukraine, nhắm mục tiêu vào các thiết bị quân sự hạng nặng và phương tiện vận chuyển, làm giảm tầm nhìn và khả năng điều khiển của Ukraine dọc theo đoạn đường này.

Ngoài ra, bom FAB và UAV Nga đang nhắm mục tiêu vào các điểm hỏa lực của Ukraine trong các tòa nhà nhiều tầng, hỗ trợ các nhóm binh sĩ Nga chiếm giữ các tòa nhà đổ nát để chuẩn bị cho cuộc tiến công tiếp theo.

Hướng tiến công chính của quân Nga là từ phía đông nam, nơi họ đã thiết lập được chỗ đứng vững chắc, tự tin chiếm giữ các tòa nhà bị phá hủy, tập trung nhân lực và cố gắng mở rộng vị trí, sử dụng các tòa nhà bị phá hủy làm nơi trú ẩn và tập kết binh lực.