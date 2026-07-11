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Ukraine thành lập Bộ Tư lệnh Tấn công Tầm xa, tăng cường tấn công Nga

Kông Anh
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Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine đang thiết lập Bộ Tư lệnh Tấn công Tầm xa nhằm tăng cường năng lực tiến hành loạt cuộc tấn công vào Nga.

Ngày 10/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo: “ Hôm nay, tôi đã ký sắc lệnh thành lập bộ tư lệnh đặc biệt trong Lực lượng Vũ trang Ukraine - Bộ Tư lệnh Tấn công Tầm xa. Bộ chỉ huy này phải tập trung 100% nguồn lực hiện có vào việc tiếp tục làm suy yếu khả năng chiến đấu của Nga ”.

Nhà lãnh đạo Ukraine thông tin thêm Bộ Tư lệnh Tấn công Tầm xa sẽ tập trung toàn bộ nguồn lực hiện có nhằm tiếp tục làm suy giảm năng lực tiến hành chiến sự của Nga. Người đứng đầu đơn vị này sẽ là chỉ huy có năng lực và giàu kinh nghiệm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: AP)

Theo sắc lệnh được đăng tải trên trang web của Văn phòng Tổng thống Ukraine, Bộ Tư lệnh Tấn công Tầm xa được thành lập nhằm “nâng cao hiệu quả cuộc tấn công tầm xa, làm suy giảm năng lực tác chiến và tiềm lực quân sự của đối phương”. Sắc lệnh cũng giao Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine đề xuất nhân sự để Tổng thống bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tấn công Tầm xa.

Đối với người dân Ukraine, việc các blogger quân sự ở Kiev bắt đầu mỗi buổi sáng bằng cách tường thuật kết quả những cuộc tấn công sâu vào lòng đất, chia sẻ hình ảnh cơ sở năng lượng của Nga bốc cháy trở thành hoạt động gần như thường nhật.

Chỉ riêng ngày 10/7, Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Ilsky ở vùng Krasnodar, một trong những nhà máy lớn nhất ở miền nam nước Nga và khu phức hợp lọc dầu Ust-Luga ở vùng Leningrad. Cả hai địa điểm này đều là mục tiêu thường xuyên bị tấn công .

Theo thông báo, một nhà ga dầu và một kho chứa dầu ở vùng Rostov cũng bị tấn công kèm theo nhiều vụ nổ và hỏa hoạn.

Ngày 8/7, Nga cấm xuất khẩu dầu diesel để đảm bảo đủ nguồn cung trong nước do cuộc khủng hoảng nhiên liệu kéo dài nhiều tuần tại bán đảo Crimea và tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng ở những khu vực khác. Một số nhà máy lọc dầu ở Nga phải tạm ngừng hoạt động tại một số thời điểm.

Theo Reuters, sản lượng xăng dầu trong nước Nga giảm xuống còn khoảng 65% công suất, do xảy ra các cuộc đình công.

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