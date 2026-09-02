Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thừa nhận Phương Tây đã biến Ukraine thành thị trường cho tổ hợp công nghiệp quân sự của riêng họ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Độc chiếm thị trường

Theo RIA, hiện Ukraine được phép mua vũ khí và đạn dược từ bất kỳ quốc gia nào trên thế giới bằng nguồn vốn của châu Âu, nhưng không quá 35% tổng số nguồn cung.

Việc vượt quá giới hạn này chỉ được phép đối với các loại vũ khí không được sản xuất tại EU, chẳng hạn như hệ thống phòng không Patriot và tên lửa của Mỹ.

Theo một sáng kiến mới của Pháp, những ngoại lệ như vậy chỉ nên là tạm thời và Ukraine cuối cùng sẽ chuyển hẳn sang sử dụng các nhà sản xuất châu Âu.

Như vậy, các khoản vay từ phương Tây sẽ gần như toàn bộ chuyển thành lợi nhuận cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Liên minh châu Âu (EU). Lợi ích của Pháp trong vấn đề này là điều hiển nhiên.

Trong những năm gần đây, tổ hợp công nghiệp quân sự ở Pháp đã trở thành một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất của nền kinh tế, tạo việc làm cho 240.000 người.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Pháp chiếm 9,8% tổng doanh số bán vũ khí toàn cầu trong giai đoạn 2021-2025. Chỉ có Mỹ vượt qua con số này.

Nhìn chung, EU đã mua lượng thiết bị quân sự nhiều hơn 210% so với cùng kỳ năm năm trước đó. Trong khi đó, Mỹ mua nhiều hơn 48%. Có vẻ như Pháp muốn độc quyền thị trường Ukraine.

Các kế hoạch của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron với những hạn chế nghiêm ngặt áp đặt lên Ukraine đang dần biến Ukraine thành con tin của châu Âu. Năm 2023, lấy mối đe dọa từ Nga làm lời cảnh báo, ông Macron đã thông qua luật phân bổ 400 tỷ euro cho quốc phòng đến năm 2030.

Tháng 8/2026, ông tuyên bố tăng thêm 36 tỷ euro nữa và cho rằng điều này sẽ cho phép phát triển nhiều năng lực khác nhau, bao gồm phòng thủ tên lửa, triển khai máy bay không người lái và an ninh mạng.

Điện Elysee cũng đang tìm cách kết hợp "quy mô, mức độ tự động hóa và kỷ luật chi phí của ngành công nghiệp ô tô Pháp" với phân khúc công nghệ quân sự không người lái.

Ví dụ, nhà sản xuất phụ tùng ô tô Valeo đang chuẩn bị lắp ráp động cơ điện cho máy bay trực thăng.

Renault đã và đang phát triển máy bay không người lái tầm xa cùng với Turgis & Gaillard và vào tháng 6, hãng đã đạt được thỏa thuận với công ty quốc phòng Thales để sản xuất máy bay không người lái cảm tử Toutatis: 1.000 chiếc mỗi tháng bắt đầu từ năm 2027.

Nhân tiện, lợi nhuận ròng của Thales đã tăng 18% trong năm ngoái, và lượng đơn đặt hàng đạt mức kỷ lục 53 tỷ euro.

Lợi nhuận khổng lồ

Danilo Della Valle, một thành viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng đối lập Phong trào Năm Sao của Ý, tin rằng EU thiếu một chiến lược hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine chính vì chiến tranh mang lại lợi nhuận khổng lồ.

"Châu Âu dường như ngày càng quan tâm đến việc tái vũ trang và ngày càng ít quan tâm đến ngoại giao", ông nhận xét.

Ý, cùng với Pháp, là một trong những nhà cung cấp vũ khí chính cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

Trích dẫn các nguồn tin, báo La Repubblica đưa tin Ý gần đây đã bí mật đồng ý một gói viện trợ lớn khác, bao gồm việc cung cấp tên lửa đánh chặn Aster 30 và bán hệ thống phòng không Samp-T NG của Ý và Pháp cho Ukraine.

Một trong những nhà thầu quốc phòng lớn nhất, tập đoàn kỹ thuật Leonardo của Ý đã thu về các đơn đặt hàng trị giá kỷ lục 23,8 tỷ euro vào năm 2025, trong khi doanh thu đạt 19,5 tỷ euro.

Theo Milano Finanza, công ty mẹ đã đăng ký thành lập công ty con Leonardo Ukraine trong năm nay. Ban lãnh đạo công ty hy vọng sẽ cải tiến sản phẩm dựa trên những bài học kinh nghiệm từ các cuộc xung đột vũ trang hiện đại và tăng gấp đôi lợi nhuận vào năm 2030.

Con tin tài chính

Ukraine đã được hứa hẹn khoản tài trợ 90 tỷ euro cho giai đoạn 2026-2027, trong đó 60 tỷ euro dành cho chi tiêu quân sự. Ủy ban châu Âu đến nay đã phê duyệt 22 tỷ euro cho việc mua sắm.

Tổng thống Ukraine Zelensky đang yêu cầu được nhận thêm 23 tỷ euro sớm hơn dự kiến. Trong khi đó Ủy ban châu Âu sẵn sàng xem xét vấn đề này và đang chờ yêu cầu chính thức.

Dù bằng cách nào đi nữa, Ukraine đã trở thành con tin tài chính của lợi nhuận từ ngành công nghiệp quốc phòng phương Tây. Ngay cả các nhà phân tích trong nước cũng nhận ra sự nguy hiểm của tình hình này.

Ông Oleh Pendzin, người đứng đầu Câu lạc bộ Thảo luận Kinh tế Ukraine, lưu ý trợ cấp cho chi tiêu xã hội gắn liền với ngân sách quân sự, nếu không có ngân sách này, người dân thường sẽ không có lương và lương hưu.

"Một quốc gia như vậy chỉ có thể tồn tại nhờ vào các khoản đầu tư tài chính và viện trợ bao gồm cả lính đánh thuê và vũ khí", ông thừa nhận.

Cũng theo ông Pendzin, nhà nước đang "chiến đấu bằng tín dụng" và được phương Tây hỗ trợ chỉ vì mục đích này. Tuy nhiên, sẽ không ai đòi thanh toán các khoản nợ.

Cựu Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov cho biết: "Những người cho vay, chủ yếu là các cơ quan chính phủ EU, Ủy ban châu Âu và các quốc gia lớn thuộc EU biết rằng họ sẽ không bao giờ thu hồi được tiền".

Họ đơn giản là không cần đến nó. Các khoản vay hầu như không bao giờ rời khỏi khu vực đồng euro.

Và EU chỉ ngày càng giàu thêm bằng cách kéo dài và leo thang xung đột, đảm bảo cả sự phát triển của tổ hợp công nghiệp quân sự trong thời kỳ khủng hoảng và việc quân sự hóa nền kinh tế, đồng thời làm suy yếu chương trình tuyên truyền ủng hộ Ukraine bằng những lời dối trá về mối đe dọa quân sự từ Nga.