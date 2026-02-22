Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tái kiểm soát 300km2 lãnh thổ ở hướng Nam như một phần của cuộc phản công nhằm đánh bật binh sĩ Nga khỏi các vị trí cố thủ.

Đây là phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn Pháp L'Agence France-Presse.

Tổng thống Zelensky lưu ý rằng những quân nhân Ukraine đang vượt qua một số thách thức nhất định, nhưng Quân đội Nga đang phải chịu những tổn thất nghiêm trọng hơn nhiều trên chiến trường.

Theo ông Zelensky, Moskva đã không thể đạt được các mục tiêu chiến lược của mình, trong khi binh lính Ukraine đang dần giành lại quyền kiểm soát những vùng đất quê hương.

Pháo binh và thiết giáp Ukraine đóng vai trò quan trọng đối với cuộc phản công tại vùng Zaporizhia.

Đáng chú ý, những thành công kể trên cũng là nhờ sự suy yếu của hệ thống thông tin liên lạc mà Quân đội Nga đang sử dụng.

Cần nhớ rằng Công ty SpaceX đã hạn chế việc sử dụng dịch vụ internet vệ tinh Starlink tại Ukraine đối với những người dùng không được phép.

Hiện tại để vận hành đầy đủ, chủ sở hữu phải thêm thiết bị đầu cuối vào "danh sách trắng" và đăng ký chính thức, trong khi đó về mặt chính thức, Nga cấm sử dụng và đăng ký thiết bị này trên lãnh thổ của mình và họ chưa kịp phản ứng trước những thay đổi mới do SpaceX đặt ra.

Thông qua sự kiện trên, dễ nhận thấy vai trò cực lớn của Starlink đối với chiến trường hiện đại, nhấn mạnh tính lưỡng dụng của các vệ tinh trên quỹ đạo thấp của trái đất.