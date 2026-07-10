Máy bay không người lái Ukraine tiếp tục mở rộng chiến dịch tập kích vào hậu cần năng lượng của Nga khi đồng loạt tấn công 2 kho chứa dầu, 12 tàu chở dầu thuộc "hạm đội bóng tối".

Máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tiến hành một đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào hạ tầng hậu cần nhiên liệu và hoạt động vận tải biển của Nga trong đêm ngày 8, rạng sáng 9/7.

Theo kênh Exilenova , UAV Ukraine đã tấn công hai kho chứa dầu tại vùng Tver và khu vực gần Mikhailovsk thuộc vùng Stavropol, khiến cả hai cơ sở bốc cháy. Hình ảnh và video từ hiện trường cho thấy các cột khói đen dày đặc bao trùm khu vực bị tấn công.

Kho dầu Nga bốc cháy sau cuộc tấn công của Ukraine.

Ban đầu, nhiều nguồn tin cho rằng mục tiêu tại Mikhailovsk là kho dầu Lukoil-Yugnefteprodukt. Tuy nhiên, hãng tin Astra sau đó xác định đám cháy xảy ra tại một kho dầu ở làng Vyazniki, huyện Shpakovsky.

Thống đốc vùng Stavropol xác nhận một cơ sở công nghiệp tại Vyazniki đã bị tấn công bằng UAV và bốc cháy. Đến khoảng 7 giờ sáng, ngọn lửa tiếp tục lan rộng, buộc chính quyền phải sơ tán người dân sống gần hiện trường đến các trung tâm tạm trú.

Kho dầu bị tấn công nằm cách cơ sở Lukoil-Yugnefteprodukt khoảng 1,3 km và là đầu mối tiếp nhận, lưu trữ, vận chuyển cũng như phân phối các sản phẩm dầu mỏ nhẹ như xăng và dầu diesel. Cơ sở này gồm hệ thống bể chứa, khu vực bốc dỡ và nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Ở một diễn biến khác, UAV của Ukraine cũng tấn công kho dầu Tvernefteprodukt tại thành phố Tver, phía bắc Moscow. Video do người dân địa phương đăng tải cho thấy ít nhất một bể chứa nhiên liệu bốc cháy dữ dội bên trong khuôn viên cơ sở.

Kho dầu này có nhiệm vụ tiếp nhận, lưu trữ và phân phối các sản phẩm dầu mỏ nhẹ, đồng thời cung cấp nhiên liệu cho mạng lưới 52 trạm xăng của doanh nghiệp và phục vụ hoạt động bán buôn trên toàn vùng Tver.

Người đứng đầu vùng Tver xác nhận vụ tấn công, cho biết trong quá trình đánh chặn UAV, một bể chứa dầu tại kho Tver đã bốc cháy.

"Do đẩy lùi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, một trong những bể chứa tại kho dầu Tver đã bốc cháy", ông nói.

Cùng ngày, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, Robert Brovdi, tuyên bố lực lượng này đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự của Nga tại Crimea, Biển Azov và các vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát ở miền nam Ukraine.

Theo ông Brovdi, chỉ trong đêm ngày 8, rạng sáng 9/7, UAV của Ukraine đã tấn công 45 mục tiêu, bao gồm nhà máy nhiệt điện Saky, ba kho hoặc căn cứ nhiên liệu, hai căn cứ hậu cần, một trạm tác chiến điện tử Zhitel, các tháp thông tin liên lạc, nhiều điểm triển khai lực lượng Nga cùng các tàu vận tải.

Các mục tiêu bao gồm nhà máy nhiệt điện Saky, ba kho nhiên liệu, hai căn cứ hậu cần, một trạm tác chiến điện tử Zhitel, các tháp thông tin liên lạc, các điểm triển khai tạm thời của Nga, các tàu chở nhiên liệu và 14 tàu thuộc hạm đội ngầm của Nga.

Ukraine tập kích nhiều tàu dầu của Nga.

Đáng chú ý, Ukraine tuyên bố đã đánh trúng 14 tàu thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga hoạt động trên Biển Azov, gồm 12 tàu chở dầu, một tàu chở hàng và một tàu kéo.

Ông Brovdi cho biết trong vòng hơn 96 giờ qua, lực lượng Ukraine đã tấn công tổng cộng 35 tàu chở dầu, tàu hàng và tàu chuyên dụng của Nga, khẳng định quy mô của "hạm đội bóng tối" đang dần bị thu hẹp.