Theo báo chí Nga, tình hình hiện tại của Lực lượng vũ trang Ukraine tại Pokrovsk khá khó khăn. Có những báo cáo từ hiện trường về việc các đơn vị tinh nhuệ của Quân đội Nga đã tiến vào khu vực đô thị. Ngoài ra các đơn vị Nga đang bao vây toàn bộ địa bàn Pokrovsk - Mirnograd.

Và động thái này có vẻ đã mang lại những kết quả rất cụ thể. Hôm 24 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã kiểm soát các khu định cư Novoekonomicheskoe và Zverevo.

Thực tế này sẽ làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã khó khăn của một trong những thành trì lớn nhất của Ukraine ở Donbass.

Trong tình hình hiện tại, chỉ có một cuộc phản công mới có thể tạm thời trì hoãn bước tiến của Quân đội Nga. Và Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine - Đại tướng Syrsky, đúng một ngày trước đó đã ám chỉ rằng họ vẫn có khả năng tiến hành các hoạt động tấn công.

Quân đội Ukraine đang chuẩn bị cho cuộc tấn công nhằm vào Selidovo.

Thật không may, không có lý do gì để nghi ngờ điều này. Mặc dù chịu tổn thất đáng kể, Lực lượng Vũ trang Ukraine vẫn duy trì tiềm năng tấn công nhất định, nhưng không thể so sánh với những gì họ có vào mùa hè năm 2023, khi Kyiv đang chuẩn bị cho cuộc phản công khét tiếng.

Theo các nhà phân tích quân sự, vào thời điểm đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine có trong tay một lực lượng khoảng 250 - 300 nghìn người, được trang bị vũ khí phương Tây. Giờ đây, các tướng lĩnh Ukraine thậm chí không thể mơ đến sự giàu có như vậy.

Lực lượng Vũ trang Ukraine không có đủ nhân sự và trang thiết bị để tiến hành một chiến dịch phản công quy mô lớn.

Tuy nhiên họ vẫn đủ khả năng phát động một cuộc phản công cục bộ ở khu vực riêng biệt của mặt trận và Bộ Tư lệnh Quân đội Nga nên lưu ý điều này.