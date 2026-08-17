Ukraine tăng cường sản xuất tên lửa tầm xa mặc cơ sở hạ tầng bị tấn công

Ukraine được ghi nhận đã tăng cường sản xuất tên lửa tầm xa, bất chấp các cuộc tấn công liên tục vào cơ sở hạ tầng của nước này.

Tên lửa tầm xa Flamingo của Ukraine.

Ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã ghi nhận sự gia tăng sản lượng tên lửa tầm xa. Việc mở rộng năng lực sản xuất này diễn ra bất chấp những ảnh hưởng của hoạt động chữa cháy đối với cơ sở hạ tầng hậu phương.

Việc gia tăng sử dụng các loại vũ khí này được chứng minh bằng số liệu thống kê mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga.

Theo báo cáo chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga, chỉ trong 24 giờ qua, các đơn vị phòng không đang làm nhiệm vụ đã đánh chặn và phá hủy 17 tên lửa hành trình Flamingo, tại nhiều khu vực khác nhau trong vùng tác chiến.

Việc sử dụng rộng rãi loại vũ khí này cho thấy, các đơn vị này có chuỗi lắp ráp hoặc cung ứng ổn định những linh kiện cần thiết để duy trì lượng đạn dược của mình.

Tên lửa Flamingo trước đây đã được quan sát thấy trong nỗ lực tấn công các mục tiêu cơ sở hạ tầng công nghiệp sâu trong hậu phương, bao gồm cả một vụ việc gần đây ở vùng Samara.

Các chuyên gia và cơ quan kỹ thuật Nga hiện đang tiến hành kiểm tra chi tiết những mảnh vỡ của tên lửa bị bắn hạ.

Việc thu thập và phân tích mảnh vỡ cho phép xác định chính xác đặc tính hoạt động của vũ khí được sử dụng, địa điểm sản xuất chúng, và phát triển những biện pháp đối phó bổ sung chống lại hệ thống phòng không và tác chiến điện tử.

Tên lửa hành trình Flamingo là vũ khí tấn công tầm xa do công ty Fire Point của Ukraine phát triển, và công bố lần đầu vào tháng 8/2025.

Đây được xem là một trong những dòng tên lửa nội địa có uy lực mạnh nhất trong kho khí tài của nước này, nhờ tầm bắn lên tới 3.000km và đầu đạn nặng 1.150kg.