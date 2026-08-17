HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ukraine tăng cường sản xuất tên lửa tầm xa mặc cơ sở hạ tầng bị tấn công

Hoàng Vân
|

Ukraine được ghi nhận đã tăng cường sản xuất tên lửa tầm xa, bất chấp các cuộc tấn công liên tục vào cơ sở hạ tầng của nước này.

Tên lửa tầm xa Flamingo của Ukraine.

Ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã ghi nhận sự gia tăng sản lượng tên lửa tầm xa. Việc mở rộng năng lực sản xuất này diễn ra bất chấp những ảnh hưởng của hoạt động chữa cháy đối với cơ sở hạ tầng hậu phương.

Việc gia tăng sử dụng các loại vũ khí này được chứng minh bằng số liệu thống kê mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga.

Theo báo cáo chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga, chỉ trong 24 giờ qua, các đơn vị phòng không đang làm nhiệm vụ đã đánh chặn và phá hủy 17 tên lửa hành trình Flamingo, tại nhiều khu vực khác nhau trong vùng tác chiến.

Việc sử dụng rộng rãi loại vũ khí này cho thấy, các đơn vị này có chuỗi lắp ráp hoặc cung ứng ổn định những linh kiện cần thiết để duy trì lượng đạn dược của mình.

Tên lửa Flamingo trước đây đã được quan sát thấy trong nỗ lực tấn công các mục tiêu cơ sở hạ tầng công nghiệp sâu trong hậu phương, bao gồm cả một vụ việc gần đây ở vùng Samara.

Các chuyên gia và cơ quan kỹ thuật Nga hiện đang tiến hành kiểm tra chi tiết những mảnh vỡ của tên lửa bị bắn hạ.

Việc thu thập và phân tích mảnh vỡ cho phép xác định chính xác đặc tính hoạt động của vũ khí được sử dụng, địa điểm sản xuất chúng, và phát triển những biện pháp đối phó bổ sung chống lại hệ thống phòng không và tác chiến điện tử.

Tên lửa hành trình Flamingo là vũ khí tấn công tầm xa do công ty Fire Point của Ukraine phát triển, và công bố lần đầu vào tháng 8/2025.

Đây được xem là một trong những dòng tên lửa nội địa có uy lực mạnh nhất trong kho khí tài của nước này, nhờ tầm bắn lên tới 3.000km và đầu đạn nặng 1.150kg.

Theo Avia-pro
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại