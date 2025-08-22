Ukraine tấn công tàu chở nhiên liệu, nhà máy lọc dầu Nga

Đoàn tàu bị tấn công. (Ảnh: SOF)

Trong bài đăng trên Telegram, SOF tuyên bố đã thực hiện một chiến dịch đặc biệt gần ga đường sắt Dzhankoi trong đêm ngày 20, rạng sáng 21/8, nhằm vào một đoàn tàu chở nhiên liệu và dầu nhờn của Nga.

Hậu quả là, hoạt động tiếp tế cho cụm quân phía Nam của Nga đã bị gián đoạn.

Cũng trong đêm 20/8, quân đội Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk ở tỉnh Rostov (Nga). Nhiều vụ nổ đã được ghi nhận.

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine tuyên bố đã tấn công một điểm cất giữ máy bay không người lái (UAV) và một trung tâm hậu cần ở Donetsk.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.