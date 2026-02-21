Ukraine tấn công tầm xa, chọc thủng lưới bảo vệ, kho dầu Nga bốc cháy

Chọc thủng lưới bảo vệ của Nga

Máy bay không người lái của Ukraine đã xuyên thủng lớp lưới bảo vệ và tấn công một kho dầu của Nga, Business Insider đưa tin, trích dẫn nguồn tin an ninh.

Máy bay không người lái tầm xa của Ukraine đã tấn công một kho dầu ở Velikiye Luki, một thành phố thuộc vùng Pskov ở miền tây nước Nga, một nguồn giấu tên từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết.

Nguồn tin cho biết lưới chống máy bay không người lái đã được căng phía trên các bể chứa nhiên liệu tại kho dầu. Cơ sở này thuộc sở hữu của công ty Pskovnefteproduct và nằm cách biên giới Ukraine gần 500 km. Nguồn tin cho biết thêm, mạng lưới này đã không thể ngăn chặn cuộc tấn công gây ra thiệt hại.

Hình ảnh vệ tinh được chụp vào tháng 12 bởi công ty tình báo không gian Vantor của Mỹ và được Business Insider phân tích, cho thấy lưới chống máy bay không người lái bao phủ khoảng 15 bể chứa tại kho ở Velikiye Luki.

Lưới chống máy bay không người lái bao phủ các bể chứa tại một kho dầu ở Velikiye Luki, Nga. Ảnh vệ tinh

Một số vụ nổ và một đám cháy lớn đã được ghi nhận tại cơ sở dầu mỏ, nguồn tin cho biết, trích dẫn các kênh truyền thông địa phương. Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một đám cháy lớn đang thiêu rụi một lưới chống máy bay không người lái.

Loại lưới này đã được phát hiện tại các cơ sở dầu mỏ khác ở Nga trong những tháng gần đây.

Lưới chống máy bay không người lái rất phổ biến gần tiền tuyến. Binh lính Ukraine cũng đang sử dụng vật liệu này để bảo vệ các tuyến đường hậu cần quan trọng. Và cả hai quân đội đều đã bổ sung hàng rào dạng lồng cho các phương tiện bọc thép của họ để bảo vệ chống lại máy bay không người lái.

Ngoài ra, Nga cũng đã lắp đặt các hệ thống phòng thủ tạm thời, chẳng hạn như các rào chắn nổi lớn, để bảo vệ các cảng của mình khỏi máy bay không người lái hải quân Ukraine đã gây thiệt hại nặng nề cho Hạm đội Biển Đen của họ.

Cuộc tấn công tầm xa mới nhất của Ukraine

Thứ Tư tuần này, cuộc tấn công của Ukraine đánh dấu chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa mới nhất của Kiev nhằm vào ngành năng lượng của Nga.

"Việc phá hủy các kho dầu ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiến hành các hoạt động chiến đấu, tiến quân và chuyển giao lực lượng dự bị của đối thủ. Các hoạt động như vậy là một yếu tố của việc làm suy yếu có hệ thống tiềm lực quân sự của Liên bang Nga", các quan chức nói thêm.

Cả Bộ Quốc phòng Nga và Đại sứ quán Nga tại Mỹ đều không trả lời yêu cầu bình luận về vụ tấn công. Moscow cho biết hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ khoảng 300 máy bay không người lái của Ukraine trong 24 giờ qua.

Kể từ tháng 8 năm ngoái, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa vào lĩnh vực năng lượng của Nga, nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu, bến cảng, tàu chở dầu và giàn khoan trên biển. Kyiv đã mô tả chiến dịch tấn công tầm xa này là cách họ áp đặt "các biện pháp trừng phạt tầm xa" lên Moscow.

Lưới bảo vệ các kho dầu ngày càng trở nên thông dụng. Ảnh: BI

Ít nhất 4 cuộc trong tuần qua, bao gồm cả cuộc tấn công gần đây nhất, được thực hiện bởi nhóm Alpha của SBU, một đơn vị tinh nhuệ được coi là một trong những lực lượng đặc nhiệm giỏi nhất của Ukraine. Các thành viên của đơn vị này cũng tham gia vào các hoạt động trên mặt đất.

Trong khi đó, Nga đã tăng cường đáng kể các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong mùa đông này so với những năm trước của cuộc chiến.

Kể từ tháng 10 năm ngoài các cơ sở năng lượng của Ukraine là mục tiêu chính của các cuộc oanh tạc của Nga, Bộ Quốc phòng Anh cho biết hôm thứ Năm.

Nga đã phóng hơn 20.000 máy bay không người lái và máy bay của họ đã bắn hơn 300 tên lửa, "trong nỗ lực phá hủy có hệ thống lưới điện và năng lực sản xuất nhiệt của Ukraine", Bộ này cho biết trong một bản cập nhật tình báo.