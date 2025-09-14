Ukraine tấn công loạt khu phức hợp lọc dầu trọng điểm của Nga

Một quan chức Nga cho biết khu phức hợp này thuộc sở hữu của công ty dầu mỏ Nga Bashneft, nằm ở ngoại ô TP Ufa, cách chiến tuyến Ukraine khoảng 1.400 km. Các video trên mạng xã hội cho thấy một máy bay không người lái bay về phía cơ sở trước khi phát nổ, tạo ra một cột khói bốc lên trời.

Máy bay không người lái Ukraine đâm vào một trong những khu phức hợp lọc dầu lớn nhất của Nga hôm 13-9. Ảnh: X

Ông Radiy Khabirov, người đứng đầu khu vực Bashkortostan, cho biết trên Telegram: "Hôm nay, cơ sở của Bashneft đã bị tấn công bằng máy bay không người lái".

Ông nói thêm không có thương vong, khu vực sản xuất bị thiệt hại nhẹ và đám cháy đã được dập tắt.

Một nguồn tin từ cơ quan tình báo quân sự GUR của Ukraine đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Một loạt các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu Nga trong mùa hè đã ảnh hưởng đến công suất xử lý tại một số địa điểm quan trọng và khiến giá nhiên liệu tăng.

Điện Kremlin mô tả khu phức hợp lọc dầu Ufa của Bashneft vào năm 2016 là "một trong những khu lớn nhất trong nước", sản xuất hơn 150 loại sản phẩm dầu mỏ.

Theo Ukrinform, vào ngày 12-9, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) còn thực hiện một chiến dịch nhắm vào nhà máy lọc dầu Bashneft-Novoil ở Ufa, thủ phủ của Cộng hòa Bashkortostan thuộc Nga.

Theo nguồn tin của DIU, máy bay không người lái kamikaze đã tấn công nhà máy, gây ra các vụ nổ mạnh và đám cháy trên diện rộng.

Các báo cáo sơ bộ cho thấy thiệt hại đáng kể đối với cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm cả thiết bị chưng cất chân không của nhà máy lọc dầu được sử dụng cho quá trình xử lý dầu thô ban đầu. Để ứng phó, chính quyền khu vực đã ban bố cảnh báo mối đe dọa từ máy bay không người lái, tạm dừng hoạt động tại sân bay Ufa và ngắt dịch vụ internet di động trên toàn thành phố.

Mức độ thiệt hại vẫn đang được đánh giá. Trước đó, vào ngày 9-9, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở vùng Belgorod của Nga đã tấn công các bể chứa dầu tại khu định cư Prokhorivka, gây ra đám cháy dữ dội.