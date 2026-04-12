Ukraine tấn công giàn khoan Nga bằng tên lửa chống hạm tối tân của Thụy Điển

Sao Đỏ |

GD&TĐ - Hải quân Ukraine lần đầu tiên trình diễn việc sử dụng tên lửa chống hạm RBS-15 do Thụy Điển sản xuất trong cuộc tấn công nhằm vào giàn khoan Sivash.

Hải quân Ukraine đã có trong thành phần chiến đấu một loại tên lửa chống hạm thế hệ mới do nước ngoài sản xuất và viện trợ.

Ukraine ngay lập tức thử nghiệm chiến đấu bằng cách tấn công giàn khoan dầu khí ngoài khơi Sivash ở phía Bắc Biển Đen.

Theo truyền thông Ukraine, đây là tên lửa chống hạm Saab RBS-15 do Thụy Điển sản xuất. Với diễn biến trên, các hệ thống phòng thủ bờ biển di động trang bị tên lửa RBS-15 đã được đưa vào biên chế Hải quân Ukraine.

Chưa có thông báo chính thức nào về việc chuyển giao các hệ thống vũ khí này cho Ukraine, nhưng cần lưu ý vào khoảng 2 năm trước, Thụy Điển đã hứa sẽ cung cấp cho Ukraine một số lượng tên lửa chống hạm nhất định.

Tên lửa chống hạm RBS-15 có thể tấn công cả mục tiêu mặt đất.

Theo thông tin giới thiệu, tên lửa chống hạm RBS-15 mang theo đầu đạn nặng khoảng 200kg và được dẫn đường bằng GPS. Bên cạnh đó, tên lửa này cũng có thêm đầu dò radar chủ động để tấn công giai đoạn cuối.

Tầm bắn của tên lửa RBS-15 phụ thuộc vào phiên bản. Nếu như thế hệ RBS-15 Mk III trước đó có tầm bắn 200km thì trong phiên bản RBS-15 Mk IV Gungnir mới nhất, cự ly tác chiến được kéo dài lên hơn 300km.

Chưa dừng lại đây, phiên bản mới nhất của tên lửa chống hạm này còn có khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt đất, biến nó thành một tên lửa hành trình hiệu quả.

Hiện tại chưa rõ biến thể mà Ukraine nhận từ Thụy Điển là loại nào.

Cuộc tấn công giàn khoan dầu Sivash ở phía Bắc Biển Đen vừa được thực hiện có thể xem như phép thử đầu tiên của tên lửa RBS-15 khi đối đầu các hệ thống phòng không Nga, hiện chưa có thông báo cụ thể về kết quả hay thiệt hại sau vụ tập kích nói trên, chỉ biết rằng Ukraine tuyên bố đối phương đã chịu tổn thất đáng kể.

Theo Militarnyi
