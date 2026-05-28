Ukraine sững sờ vì Nga phóng loại tên lửa siêu hiếm

Theo ấn phẩm Defense Express của Ukraine, phân tích vụ tấn công quy mô lớn của quân Nga vào Kiev đã cho thấy kết quả rất bất ngờ là một tên lửa hành trình tầm xa họ Kalibr đã được sử dụng, điều mà không ai ngờ tới trong loạt các cuộc tấn công nhằm vào thủ đô của Ukraine.

Defense Express cho biết, đoạn phim về mảnh vỡ từ tên lửa Nga bắn trúng mục tiêu vào đêm ngày 24/5 trong cuộc tấn công trả đũa được đã chỉ ra rằng đó là tên lửa 9M729, một phiên bản của tên lửa hành trình 3M14 Kalibr, có tầm bắn tối đa từ 1.500 đến 2.600km.

Chính vì tầm bắn xa này nên loại tên lửa được sản xuất bởi Cục thiết kế Novator đã làm dấy lên những câu hỏi ở phương Tây về việc tuân thủ Hiệp ước INF (Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung).

Defense Express lưu ý 9M729 dài 7,9m, dài hơn 0,5m so với tên lửa hành trình tiêu chuẩn 9M728 (còn được gọi là R-500), có tầm bắn 500km và dài 7,4m. Sự khác biệt về chiều dài này khiến cho việc phóng tên lửa tầm xa 9M729 từ bệ phóng Iskander-K trở nên bất khả thi.

Do đó, tên lửa 9M729 cần bệ phóng lớn hơn 9P701 thuộc hệ thống Iskander-M1, có thể chứa đồng thời 4 tên lửa loại này.

Theo số liệu của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, tính đến tháng 10/2025, chỉ có 23 lần sử dụng tên lửa hành trình 9M729 được ghi nhận và đến thời điểm đó, Lực lượng vũ trang Nga chỉ còn khoảng 50 quả tên lửa loại này.

“Tuy nhiên, bất chấp sự hiếm có của chúng, vì một lý do không rõ, người Nga đã quyết định sử dụng chúng để tấn công Kiev”, bài báo nêu rõ.

Tình huống này đã gây hoang mang và lo ngại cho các chuyên gia của đối phương, bởi theo thông tin của họ và quan điểm đã được thiết lập, loại vũ khí này không nên được sử dụng trong một cuộc tấn công vào Kiev.

Theo logic, Lực lượng Vũ trang Nga được cho là chỉ sở hữu rất ít tên lửa loại này nên việc sử dụng chúng thường được tính toán kỹ lưỡng. Hơn nữa, việc phóng các loại vũ khí tầm xa đến thủ đô là quá lãng phí, vì chúng nên được "dành cho các mục tiêu ở Tây Ukraine hoặc châu Âu".

Do đó, sự xuất hiện của tên lửa 9M729 đã phá vỡ một số khuôn mẫu đối với các nhà phân tích của Lực lượng Vũ trang Ukraine và tất nhiên là cả những chuyên gia quân sự phương Tây. Các nguồn tin của Ukraine không thể xác định được lý do chính xác cho việc sử dụng tên lửa 9M729.

Theo giới chuyên gia Nga, việc sử dụng rộng rãi hơn tên lửa Iskander-M1 đã tăng cường đáng kể khả năng tấn công của Quân đội Nga; đồng thời, khái niệm "hậu phương an toàn" bị suy yếu nghiêm trọng đối với Ukraine và các căn cứ tiềm năng khác để triển khai các mối đe dọa quân sự của NATO chống lại Nga.