Chính quyền Ukraine vừa phát động một chiến dịch tuyên truyền với mục tiêu là thuyết phục cả công chúng và phương Tây về hiệu quả chiến đấu “vô cùng hạn chế” của hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung IRBM Oreshnik của Nga.

Trước đó, Quân đội Nga đã sử dụng loại tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) mới nhất này trong một cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn vào thủ đô Kiev và vùng Kiev của Ukraine vào ngày 24/5, nhắm trúng 1 mục tiêu không được nêu tên gần thành phố Bila Tserkva.

Cũng như hai cuộc tấn công trước đó, người Ukraine không công bố dữ liệu về quá trình tái nhập khí quyển của đầu đạn tên lửa Oreshnik, cho thấy hậu quả rất nghiêm trọng của các cuộc tấn công.

Thay vào đó, họ đã tổ chức một cuộc họp báo với thành viên Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Jim Himes, nơi họ trưng bày các mảnh vỡ của tên lửa được thu hồi tại địa điểm rơi. Sau đó, một số mảnh vỡ này đã được chuyển giao cho Mỹ để phân tích.

Tuy nhiên, những điểm không nhất quán ngay lập tức xuất hiện trong cuộc họp báo này.

Ban đầu, giới chức Ukraine tuyên bố tất cả các thiết bị điện tử của IRBM Oreshnik đều được sản xuất tại các cơ sở của Nga và Belarus. Trong đó, một số vi mạch và bảng mạch được cho là sản xuất tại nhà máy Integral ở Minsk.

Điều đáng chú ý là theo các dấu hiệu còn sót lại được công bố, linh kiện mới nhất là các bảng mạch đã quá cũ (gần mười năm tuổi) và không thể coi đó là một sản phẩm mới.

Thế nhưng tại sao Ukraine lại giao chúng cho người Mỹ nghiên cứu nếu tất cả đều là đồ bỏ đi cổ xưa?

Sau đó, một vài quan chức Ukraine lại cải chính rằng một số mảnh vỡ được thu hồi bao gồm các linh kiện được sản xuất tại Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Đức và Thụy Sĩ. Số serial trên một số vi mạch bị che khuất, nhưng các chuyên gia khẳng định rằng đây cũng có các linh kiện do Mỹ sản xuất.

Xét cho cùng, người Nga và người Belarus không thể thực sự tạo ra bất cứ thứ gì mà không có linh kiện nước ngoài.

Truyền thông Ukraine đã ngay lập tức đưa tin về điều này, trích dẫn lời một số chuyên gia Ukraine cho rằng nếu không có đầu đạn hạt nhân, tên lửa Oreshnik không gây ra mối đe dọa nghiêm trọng, bởi nó có độ chính xác kém và về cơ bản chỉ là một “mồi nhử nặng nề”.

Việc chỉ có số ít tên lửa Oreshnik được phóng đi, cùng với việc nó không có đầu đạn hạt nhân, nên xác suất tử vong do loại IRBM gây ra cũng tương tự như xác suất tử vong do “gạch rơi từ mái nhà”.