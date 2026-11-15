Ukraine sẽ được gia nhập NATO nếu rút quân khỏi Donbass?

Tổng thống Zelensky cho biết, Mỹ đã hỏi liệu Ukraine có rút quân khỏi Donbass nếu gia nhập NATO hay không?

"Phía Mỹ là bên đầu tiên nêu vấn đề Ukraine có thể gia nhập NATO để đổi lấy việc rút quân khỏi Donbass, nhưng Ukraine vẫn chưa nhận được đề xuất cụ thể nào", Tổng thống Volodymyr Zelensky đã phát biểu điều này trong cuộc gặp với các nhà báo vào ngày 13/11, theo hãng tin Interfax-Ukraine.

Hiện Ukraine không đồng ý nhượng lại lãnh thổ của mình cho Nga, nhưng vẫn tiếp tục thảo luận với các đối tác quốc tế về điều kiện khả thi để chấm dứt chiến tranh và đảm bảo an ninh.

"Tôi đã nhiều lần khẳng định Ukraine sẽ không lùi bước và sẽ không giao nộp lãnh thổ của mình. Người Mỹ đã đặt câu hỏi: "Nếu Ukraine gia nhập NATO, liệu Ukraine có rút quân khỏi Donbass không?". Đây là lần đầu tiên tôi được hỏi như vậy", ông Zelensky nói.

Tổng thống giải thích, Ukraine đang thảo luận với đối tác về một gói an ninh khả thi, bao gồm các đảm bảo từ NATO và EU, duy trì một Quân đội Ukraine mạnh mẽ với vũ khí và nguồn tài chính cần thiết, cũng như kế hoạch phục hồi đất nước (Kế hoạch Thịnh vượng) với khoản tiền đã được xác định.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp với các nhà báo.

Nếu Mỹ và các thành viên NATO khác xác nhận sẵn sàng cung cấp những đảm bảo như vậy, Tổng thống Zelensky sẽ đưa ra đề xuất để thảo luận với xã hội. Đồng thời ông nhấn mạnh, Ukraine sẽ không công nhận các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời là của Nga trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Cần nhớ rằng ngày 10/11, phái đoàn Ukraine đã bắt đầu cuộc đàm phán tại Abu Dhabi với đại diện của Mỹ và Liên minh châu Âu. Trong số những vấn đề chính có việc ngừng bắn, đảm bảo an ninh hậu chiến và phục hồi kinh tế của Ukraine.

Trước đó, ông Zelensky đã thông báo phía Mỹ đang tìm kiếm các phương án khác để giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ liên quan đến Donbass.



