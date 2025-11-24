Ukraine phản công chớp nhoáng, quyết tâm lật ngược tình thế ở Pokrovsk

Trong thông báo ngày 23/11, SSU cho biết, một tòa tháp tại một cơ sở công nghiệp ở Pokrovsk đã bị phá hủy sau khi lực lượng trinh sát phát hiện sự hiện diện của đội súng máy, lính bắn tỉa và người điều khiển máy bay không người lái của Nga.

Một mục tiêu khác của quân đội Ukraine là các kho chứa máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV), máy bay không người lái (UAV) Zala và UAV Gerbera của lực lượng Nga ở Donetsk.

SSU lưu ý, lực lượng đặc nhiệm của họ đã sử dụng hệ thống không người lái FP-2 được trang bị đầu đạn 105 kg, đảm bảo hiệu quả tác chiến cao.

Các cuộc tấn công của lực lượng Ukraine vào một số vị trí của Nga ở Pokrovsk. (Nguồn: Pravda)

Cùng ngày, Lực lượng Tấn công Đường không (AAF) của Ukraine báo cáo trung tâm thành phố Pokrovsk, một trong những điểm “nóng” nhất trên tiền tuyến, đã sạch bóng quân đội Nga.

Theo AAF, quân đội Nga được cho là đã bị đẩy lùi khỏi các khu vực xung quanh nhà ga, Trường Cao đẳng Sư phạm Pokrovsk và Quảng trường Sobornyi, tất cả đều nằm ở trung tâm thành phố.

“Lực lượng phòng thủ Ukraine đang giữ vững các vị trí ở trung tâm thành phố. Các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn, và đối phương không thể giành được chỗ đứng vững chắc”, AAF tuyên bố.

Điều này đã ngăn cản quân đội Nga tập hợp lực lượng và gây thêm áp lực lên khu vực phía bắc thành phố. Bất kỳ nỗ lực nào của đối phương nhằm tiến vào khu vực phía bắc thành phố qua đường sắt đều dẫn đến tổn thất nặng nề



Trước đó, lực lượng Ukraine được cho là đã gặp nhiều khó khăn khi liên tục bị Nga tấn công ở Pokrovsk. Tuy nhiên, Kiev đã thẳng thừng bác bỏ tin đồn Pokrovsk bị lực lượng Nga bao vây.