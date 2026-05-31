Ukraine phá hủy nhầm máy bay Tu-142 đã ngừng hoạt động

Bạch Dương
|

Ukraine đã cố gắng thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào thành phố Taganrog thuộc vùng Rostov của Nga.

- Ảnh 1.

Máy bay Tu-142MR mang số hiệu đuôi "25 đỏ" tại thời điểm năm 2011.

Theo người dân địa phương và các nguồn tin giám sát, mục tiêu chính của cuộc tấn công có thể là sân bay quân sự địa phương. Ước tính sơ bộ cho thấy máy bay chống tàu ngầm tầm xa Tu-142 đã đóng quân tại cơ sở chiến lược này, đồng thời ghi nhận vụ cháy khi UAV Ukraine lao trúng phương tiện trên.

Tuy vậy, 2 máy bay thuộc dòng Tu-142 bị tấn công bởi Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine đã được lưu trữ dài hạn từ năm 2011 tại Nhà máy Hàng không Taganrog.

Giới quân sự đã đi đến kết luận này dựa trên việc phân tích ảnh vệ tinh và các nguồn thông tin công khai. Đơn vị này lưu trữ 4 chiếc Tu-142 thuộc hai phiên bản: Máy bay tiếp sóng hàng hải (MR) và máy bay chống tàu ngầm (MK).

Tất cả chúng đều nằm trong sân đỗ một thời gian dài và không được di chuyển cho đến tận ngày 17/4/2026.

- Ảnh 2.

Vị trí của chiếc Tu-142 và các máy bay khác tại sân bay Nhà máy Hàng không Taganrog vào ngày 17/4/2026.

Bắt đầu từ ngày 27/4 và kết thúc vào ngày 19/5, tức là trong vòng một tháng, người Nga đã di chuyển 3 trong số 4 chiếc Tu-142 từ sân đỗ gần xưởng chính của nhà máy hàng không ra các đường băng phụ.

- Ảnh 3.

Di chuyển máy bay Tu-142 tại sân bay Taganrog vào tháng 4 - 5/2026.

Lý do của những hoạt động này vẫn chưa được biết, có thể đây là công tác tháo dỡ để phục hồi và sửa chữa thêm, hoặc chuẩn bị cho chuyến bay đến một nơi an toàn hơn cho máy bay.

Một lý do khác nhiều khả năng là việc sử dụng chúng làm mồi nhử cho các cuộc tấn công của Lực lượng An ninh và Quốc phòng Ukraine.

Giới truyền thông biết rằng có 4 máy bay Tu-142 được lưu trữ tại nhà máy này từ ít nhất năm 2011, trong đó 3 chiếc có thể được xác định là:

  • Máy bay Tu-142MK mang số hiệu đuôi "71" đỏ;
  • Máy bay Tu-142MR mang số hiệu đuôi "25" đỏ;
  • Máy bay Tu-142MR mang số hiệu đuôi "14" đen;
  • Chiếc Tu-142 thứ tư không thể được xác định danh tính.
- Ảnh 4.

Hình ảnh chiếc máy bay Tu-142MR bị bắn hạ vào đêm 30/5/2026.

Hình ảnh ban đầu từ cuộc tấn công cho thấy chiếc Tu-142MR bị hư hại và trong một cảnh quay khác, nó đã bốc cháy. Có thể nhận dạng nhờ vị trí đặc trưng của các bộ phận trên cánh đuôi đứng.

- Ảnh 5.

Hình ảnh máy bay Tu-142MK bị bắn hạ vào đêm 30/5/2026.

Chiếc máy bay bị ảnh hưởng còn lại là một chiếc Tu-142MK, có thể được nhận dạng bằng bộ ổn định dọc của nó, vốn khác với phiên bản MR.

Như vậy, cả 2 máy bay Tu-142 bị trúng đạn đều không còn hoạt động trong biên chế lực lượng vũ trang Nga và lý do di chuyển của chúng vẫn chưa được xác định chắc chắn.

Theo Militarnyi
