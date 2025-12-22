Ukraine phá hủy hai máy bay chiến đấu Nga ở Lipetsk

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (SBU) cho biết, vào đêm 20, rạng sáng ngày 21/12, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại sân bay quân sự của Nga gần Lipetsk, khiến hai máy bay chiến đấu, gồm một chiếc Su-30 và một chiếc Su-27 bốc cháy.

"Chiến dịch được thực hiện bởi Đơn vị đặc nhiệm thuộc SBU. Cả hai máy bay đều đã bị vô hiệu hóa", SBU nêu rõ.

Trước đó, ngày 20/12, SBU xác nhận đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào căn cứ không quân Belbek của Nga ở Crimea, phá hủy hai máy bay chiến đấu Su-27. Một trong hai chiếc đang đậu trên đường băng, trang bị đầy đủ vũ khí và sẵn sàng cho một phi vụ chiến đấu.

Ngoài ra, ngày 18/12, máy bay không người lái khác của Ukraine đã tấn công các thiết bị quân sự trị giá hàng trăm triệu USD của Nga tại cùng sân bay này. Trong đó bao gồm: hai hệ thống radar Nebo-SVU, một radar 92N6 thuộc hệ thống phòng không S-400 Triumph, một hệ thống phòng không Pantsir-S2 và một máy bay MiG-31 với đầy đủ tải trọng chiến đấu.

Su-30 là dòng máy bay chiến đấu đa năng, được hãng Sukhoi của Nga phát triển. Là máy bay chiến đấu hoạt động ở tốc độ siêu âm, Su-30 có thể đảm nhận các nhiệm vụ chiến đấu trên không cũng như thực hiện các cuộc tấn công trên mặt đất.

Máy bay có phi hành đoàn gồm hai người, trọng lượng rỗng đạt 17,7 tấn và trọng lượng cất cánh tối đa là 34,5 tấn. Su-30MK2 được trang bị hai động cơ phản lực cánh quạt Saturn AL-31FP, cho phép máy bay đạt vận tốc cực đại là Mach 2 (tương đương 2.120 km), tầm hoạt động 3.000 km, trần bay 17.300 m và vận tốc leo cao là 230 m/s.

Trong khi đó, Su-27 là dòng máy bay tiêm kích phản lực, được sản xuất từ năm 1977. Nhiệm vụ chính của tiêm kích là chiếm ưu thế trên không, bao gồm ném bom và tấn công mặt đất.

Máy bay được trang bị hai động cơ phản lực AL-31F, nhờ đó, có thể bay với vận tốc tối đa 2.280 km/h, phạm vi hoạt động 3.680 km.