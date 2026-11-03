Ukraine nôn nóng, Nga đủng đỉnh tạo thế ở Sloviansk

Theo chuyên gia quân sự, quân Nga đang chiếm lợi thế lớn ở Donetsk và không có lí do gì để phải vội vã tấn công vào Sloviansk bằng mọi giá.

Quân đội Nga hiện chưa cần thiết phải mở cuộc tấn công trực diện vào cụm đô thị phòng thủ Sloviansk-Kramatorsk-Druzhkivka, bởi những diễn biến mới trên chiến trường đang tạo ra cơ hội để Nga gây sức ép lên toàn bộ hệ thống phòng thủ của Ukraine tại Donbass.

Tình hình khó khăn với Ukraine

Theo nhận định của nhà phân tích quân sự, nhà báo Alexey Ramm, Bộ chỉ huy Ukraine cho đến thời gian gần đây vẫn hy vọng việc không thể kiểm soát được cụm đô thị Sloviansk-Kramatorsk-Druzhkivka sẽ buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán.

Tuy nhiên, những thay đổi đáng kể trên chiến tuyến đã khiến tính toán đó không còn phù hợp, trong bối cảnh Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát Dobropillia với mức thiệt hại tương đối thấp, do sự kháng cự yếu ớt của lực lượng phòng thủ Ukraine.

Trong khi đó, cánh phải của cụm quân Ukraine tại Donbass đang sụp đổ, tạo điều kiện để các đơn vị Nga tiếp tục kiểm soát khu vực Tây Bắc tỉnh Donetsk và tiến vào khu vực được xem là sườn yếu của tỉnh Kharkiv.

Hướng tiến công tiếp theo có thể dẫn tới Ocheretyne, nằm gần ranh giới giữa hai tỉnh Donetsk và Kharkiv. Sau đó, Quân đội Nga có thể hướng tới tam giác Barvinkove-Izium-Lozova.

Theo nhà phân tích, đây là khu vực đặc biệt quan trọng bởi tập trung các tuyến đường hậu cần chủ chốt phục vụ những cụm quân Ukraine ở miền Đông đất nước. Nếu gây được sức ép tại đây, Nga có thể tác động trực tiếp đến khả năng tiếp tế và điều chuyển lực lượng của Ukraine trên một phạm vi rộng hơn.

Ramm nhận định, hậu quả từ những gì ông gọi là "thảm họa Dobropillia" đã bắt đầu thể hiện rõ đối với quân đội Ukraine.

Kể từ đầu tuần trước, Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga (VKS) liên tục sử dụng các loại bom lượn có trang bị module điều khiển và hiệu chỉnh (UMPK), cũng như bom dẫn đường UMРB, nhằm vào khu vực Ocheretyne.

Trong khi đó, các máy bay không người lái (UAV) Nga đã có thể tiếp cận sâu tới khu vực tam giác chiến lược nói trên.

Ukraine đứng trước lựa chọn khó khăn

Theo chuyên gia Ramm, trong bối cảnh thuận lợi này, Bộ chỉ huy Nga không có lý do gì phải bằng mọi giá đẩy nhanh chiến dịch tấn công trực diện vào vành đai phòng thủ Sloviansk-Kramatorsk-Druzhkivka.

Ông lưu ý Ukraine đã tập trung tại cụm đô thị này một lực lượng đáng kể, bao gồm những đơn vị có khả năng chiến đấu tốt nhất.

Tuy nhiên, tình hình hiện nay đang buộc Bộ chỉ huy Ukraine phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn: Hoặc là tiếp tục giữ lực lượng bên trong khu vực phòng thủ kiên cố, hay khẩn cấp phân tán quân để cứu vãn cánh quân phòng thủ bên phải đang bị đe dọa.

Cả hai phương án đều tiềm ẩn những rủi ro lớn. Nếu Ukraine tiếp tục cố thủ, cánh phải của lực lượng Ukraine có thể chịu thêm sức ép từ các hướng khác. Ngược lại, nếu phải rút bớt những đơn vị tinh nhuệ khỏi cụm đô thị, hệ thống phòng thủ tại Sloviansk và Kramatorsk sẽ suy yếu.

Ramm cảnh báo, trong trường hợp Ukraine buộc phải điều chuyển lực lượng để cứu vãn tình hình, Quân đội Nga nhiều khả năng sẽ tận dụng thời cơ mở các đợt tiến công chia cắt khu vực phòng thủ của Ukraine.

Khi đó, các đơn vị Nga ít nhất có thể tiến vào Kramatorsk và Sloviansk, qua đó chia cắt toàn bộ khu vực phòng thủ kiên cố thành 3 phần.

Như vậy, thay vì phải đối mặt với một chiến dịch công thành quy mô lớn và tốn kém, Nga có thể tìm cách làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Ukraine bằng cách khai thác những khó khăn về bố trí lực lượng và hậu cần trên toàn bộ chiến tuyến Donbass.