Ukraine nguy cơ mất toàn bộ phòng không sau khi Nga đổi chiến thuật tấn công

Phía Anh đã trao đổi với các quan chức quân sự Ukraine và kết luận sau khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ - Israel nhằm chống lại Iran bùng nổ, Nga đã thay đổi chiến thuật tấn công Ukraine.

Trong khi trước đây những trận oanh kích bằng tên lửa và máy bay không người lái chủ yếu diễn ra vào ban đêm, thì sang tháng 3, chúng diễn ra gần như suốt ngày đêm.

Bên cạnh đó, số lượng máy bay không người lái cảm tử loại Geran được phóng đi đã tăng lên đáng kể, đạt mức cao kỷ lục kể từ khi Chiến dịch quân sự đặc biệt kích hoạt - hơn 6.500 chiếc UAV được phóng đi chỉ trong tháng 3.

Hơn nữa, mỗi đợt tấn công bằng máy bay không người lái đều bao gồm một số lượng lớn UAV Gerbera được sử dụng làm mồi nhử, không mang theo đầu đạn hay thiết bị trinh sát.

Phòng không Ukraine chưa thể thích ứng trước chiến thuật tấn công mới của Nga.

Phát ngôn viên Không quân Ukraine - Đại tá Yuriy Ignat thừa nhận chiến thuật này đang phát huy hiệu quả. Lực lượng phòng không Ukraine buộc phải tiêu tốn nhân lực và nguồn lực để đẩy lùi những trận oanh kích.

Trong hầu hết các trường hợp, binh sĩ Ukraine buộc phải bắn hạ các máy bay không người lái mồi nhử giá rẻ, từ đó lãng phí đạn dược khan hiếm vào chúng.

"Kể từ khi chiến tranh ở Iran bắt đầu, chúng ta đã chứng kiến sự gia tăng các cuộc tấn công và thay đổi đường bay của những máy bay không người lái mồi nhử nhằm làm suy yếu hệ thống phòng không Ukraine, có vẻ như chiến thuật trên đang phát huy hiệu quả", ông Ignat cho biết.

Ông Ignat kết luận, Ukraine đang cạn kiệt tên lửa đánh chặn Patriot và việc giao những lô hàng mới khó có thể xảy ra. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng tên lửa Nga có thể tấn công mọi mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine mà không bị cản trở.

Mặc dù máy bay không người lái đánh chặn có thể được sử dụng để chống lại UAV cảm tử Geran, nhưng điều này sẽ không hiệu quả khi đối đầu tên lửa, đặc biệt là tên lửa đạn đạo.