Ukraine - Nga giằng co Pokrovsk, đưa ra tuyên bố trái ngược sau 16 tháng đụng độ

Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) Oleksandr Syrsky cho biết hai thành phố Pokrovsk và Myrnohrad (vùng Donetsk) vẫn là những cứ điểm phòng thủ kiên cố của Ukraine.

“Chúng ta đã phòng thủ ở Pokrovsk 16 tháng qua. Nga tuyên bố ít nhất 6 lần đã kiểm soát toàn bộ Donbass nhưng họ không làm được” - ông Syrsky nói hôm 10-12.

Ông Syrsky cũng nhấn mạnh Myrnohrad không bị bao vây, mặc dù hậu cầu gặp nhiều khó khăn. Mùa thu vừa qua, có thời điểm quân đội Ukraine không thể trụ vững ở Pokrovsk nhưng quân đội nước này đã phản công giành lại lãnh thổ.

Cũng theo vị chỉ huy cấp cao, Nga tiếp tục tăng cường lực lượng ở khu vực Pokrovsk, hiện có khoảng 156.000 binh sĩ. Hướng Pokrovsk chiếm 50% số bom dẫn đường KAB mà Nga sử dụng dọc tiền tuyến.

Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) Oleksandr Syrsky. Ảnh: Armed Forces of Ukraine

Tuy nhiên, ông Syrsky xác nhận lực lượng Ukraine gần đây rút lui khỏi các vị trí nằm cách Pokrovsk 5-7 km. “Vài ngày trước, tôi đã ra lệnh rút quân khỏi các vị trí cách Pokrovsk 5-7 km. Không thể xoay vòng lực lượng nữa và đối phương đã bắt đầu xuyên thủng. Chúng ta cần bảo vệ tính mạng của binh lính” - ông chia sẻ, đánh giá “không nên” tiếp tục phòng thủ ở khu vực này.

Kyiv Post dẫn lời ông Serhiy Lefter - một sĩ quan thông tin liên lạc thuộc Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 của Lực lượng Tấn công trên không Ukraine - cho biết Nga gần đây điều động lực lượng dự bị tác chiến để tăng cường giao tranh tại khu vực đô thị Pokrovsk - Myrnohrad.

Ông Lefter nói quân đội Nga cố thủ ở phía Nam Pokrovsk, trong khi phía Bắc nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Do không có chiến tuyến cố định, lực lượng Ukraine tiếp tục truy quét tại các khu vực tranh chấp.

Hôm 27-11, ông Syrsky thông tin quân đội Ukraine đã đẩy lùi hoàn toàn Nga khỏi 11,5 km2 ở Pokrovsk - hơn 1/3 lãnh thổ thành phố. Cùng ngày, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga kiểm soát được 70% Pokrovsk.

Tới ngày 1-12, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov báo cáo kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk.

Trong khi đó, ngày 10-12, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga ưu tiên hòa bình lâu dài và bền vững với Ukraine hơn là lệnh ngừng bắn.

“Chúng tôi hướng tới hòa bình thay vì lệnh ngừng bắn. Hòa bình bền vững và lâu dài đạt được thông qua ký kết văn kiện là ưu tiên tuyệt đối” - ông Peskov trả lời yêu cầu bình luận về tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Zelensky trước đó nói Kiev sẵn sàng thiết lập thỏa thuận ngừng bắn về năng lượng và kỳ vọng Nga cũng sẵn lòng.