Ukraine lo ngại vì đặc phái viên Mỹ thiếu hiểu biết về cuộc chiến, Nga ngỏ lời mời đến ông Zelensky

Quan chức Mỹ mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng

Theo tờ Kyiv Independent, quan chức này, người không được nêu tên, đã mắc một số sai lầm trong các cuộc trò chuyện gần đây với các phóng viên, bao gồm cả việc họ không biết thời điểm cuộc chiến của Nga ở Ukraine bắt đầu.

Quan chức này cũng được cho là đã nhầm lẫn rằng Kyrylo Budanov, người mới được bổ nhiệm Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, đang giữ chức Phó Tổng thống của nước này.

Vị quan chức cũng được cho là đã nói rằng chiến tranh ở Ukraine hiện đã kéo dài hơn cả Thế chiến thứ hai.

Báo cáo cho biết thêm, những phát ngôn này đã làm gia tăng mối lo ngại ở Kiev về thành phần và sự chuẩn bị của nhóm đàm phán của Washington.

Oleksandr Merezhko, người đứng đầu ủy ban đối ngoại của quốc hội Ukraine, mô tả tình hình là vô cùng đáng lo ngại.

"Đây là một vấn đề nghiêm trọng", ông nói với tờ Kyiv Independent. "[Vị đặc phái viên] đã mắc một số sai lầm lớn - cả về mặt kỹ thuật và về bản chất, là những sai lầm ngoại giao nghiêm trọng".

Merezhko cho biết vị quan chức này "rất ngây thơ" và "thiếu kinh nghiệm", đồng thời nói thêm rằng họ đôi khi đưa ra những tuyên bố "gây sốc" và "không biết những điều cơ bản - những nguyên tắc cơ bản của chính trị, lịch sử, luật pháp quốc tế".

Cuộc đàm phán giữa 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine tại UAE hôm 24/1. Ảnh: Reuters

Các cuộc đàm phán hòa bình do Washington làm trung gian tại Abu Dhabi cuối tuần trước đã tạo thêm động lực mới cho các nỗ lực đạt được thỏa thuận hòa bình, nhưng những khác biệt sâu sắc vẫn tồn tại giữa lập trường đàm phán của Nga và Ukraine. Giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra, trong khi Kiev phải vật lộn với tình trạng mất điện nghiêm trọng do các cuộc tấn công tên lửa gần đây gây ra.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói với Axios hôm thứ Bảy rằng Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin "rất gần" đạt được thỏa thuận gặp mặt sau các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian.

Tuy nhiên, vẫn còn những bất đồng lớn, bao gồm vấn đề lãnh thổ, sự hiện diện của lực lượng gìn hòa bình hoặc giám sát quốc tế ở Ukraine thời hậu chiến, và số phận của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát.

Nga ngỏ lời mời với Tổng thống Zelensky

Điện Kremlin hôm thứ Năm cho biết Nga đã nhắc lại lời mời Tổng thống Ukraine Zelensky đến Moscow để đàm phán hòa bình, trong bối cảnh các nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến gần 4 năm ở Ukraine đang được đẩy mạnh.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, được hãng thông tấn Interfax dẫn lời, cho biết hôm thứ Năm rằng Moscow vẫn chưa nhận được phản hồi về lời mời ông Zelensky đến Moscow.

Nga đã nhắc lại lời mời Tổng thống Ukraine Zelenskiy đến Moscow. Ảnh: Reuters

Bất kỳ cuộc gặp nào giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky đều cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng và hướng đến kết quả, trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết hôm thứ Tư. Ông nói rằng sự an toàn của ông Zelensky sẽ được đảm bảo nếu ông ấy đến Moscow.

Năm ngoái, ông Zelensky đã từ chối một lời mời tương tự, nói rằng ông không thể đến thủ đô của một quốc gia đang bắn tên lửa vào đất nước ông mỗi ngày. Ông đề nghị vào thời điểm đó ông Putin nên đến Kiev.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov bày tỏ nghi ngờ về tính khả thi của bất kỳ đảm bảo an ninh nào mà Washington có thể cung cấp cho Ukraine như một phần của thỏa thuận, nói rằng ông nghi ngờ chúng có thể mang lại một nền hòa bình lâu dài.