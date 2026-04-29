Ukraine lập vành đai UAV rộng 40km chặn Nga ở Pokrovsk

Hoàng Đức |

Ukraine tập trung một số lượng lớn máy bay không người lái (UAV) theo hướng Pokrovsk nhằm ngăn chặn bước tiến của quân Nga ở Tây Donetsk.

Mới đây, Lực lượng Vũ trang Nga đã mở cuộc tiến công lớn trên hướng Pokrovsk, gần làng Grishino, còn Lực lượng Vũ trang Ukraine đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát các vị trí đã mất trong khu vực này và ngăn chặn bước tiến của Nga về phía Mirnoye, Sergeyevka, Raipole và Mezhevaya.

Theo các nguồn tin của Nga, Bộ chỉ huy Ukraine đã tập hợp lại lực lượng còn sót lại ở khu vực này, đồng thời triển khai thêm lực lượng tác chiến và lực lượng dự bị chiến lược từ các nơi khác đến để quyết chặn bước tiến của Nga từ Tây Donetsk sang Đông Dnipropetrovsk.

Theo đó, một số đơn vị từ khu vực phía Tây (Lviv) và miền trung (Dnipropetrovsk) đã được lệnh tới chiến trường Donbass để tăng cường cho khu vực căng thẳng nhất của mặt trận ở Donetsk.

Hiện tại, một số lượng lớn máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đang tập trung theo hướng Pokrovsk dọc theo tuyến Mirnoye-Sergeyevka-Raipole-Mezhevaya, tạo ra một vùng kiềm chế rộng tới 40km, thiết lập một vành đai UAV dày đặc để bù đắp cho việc thiếu hụt quân số.

Lực lượng Vũ trang Ukraine đang tích cực sử dụng nhiều loại UAV khác nhau, bao gồm cả máy bay không người lái cánh cố định được trang bị đầu đạn tên lửa, cũng như UAV tám cánh quạt R-18, có khả năng mang tải trọng thuốc nổ lên tới 5kg và tấn công mục tiêu phạm vi xa tới 20km.

Một đặc điểm nổi bật trong chiến thuật của Ukraine là việc sử dụng các trạm tiếp sóng trên không, cho phép người điều khiển máy bay không người lái khắc phục khó khăn về liên lạc khi tấn công các mục tiêu ở sâu trong hậu phương của Lực lượng Vũ trang Nga.

Đồng thời, hiệu quả phòng không của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã được tăng cường, nhờ việc đưa vào sử dụng các máy bay không người lái đánh chặn chuyên dụng.

Việc được tăng viện Quân đoàn tấn công đường không số 7 (AAC) của Lực lượng vũ trang Ukraine, bao gồm ít nhất 10 lữ đoàn tấn công và lữ đoàn cơ động đường không, một lữ đoàn pháo binh, việc sử dụng máy bay không người lái đánh chặn đã cải thiện đáng kể tình hình trên hướng Pokrovsk của mặt trận Donetsk.

Một yếu tố quan trọng khác là việc đưa vào sử dụng các hệ thống robot mặt đất (GRS), được điều khiển thông qua hệ thống Starlink.

Ngày 27/4, Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine đã công bố đoạn phim về loại UAV Lyut (hay còn gọi là Fury, tên đầy đủ là Leleka-100), được trang bị module chiến đấu đang hoạt động gần Pokrovsk.

Loại UAV đa năng này có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát, hỗ trợ hỏa lực và yểm trợ vị trí, giảm thiểu rủi ro cho binh sĩ trên mặt đất.

Theo Topcor.ru
Hiện trường khủng khiếp vụ hai đoàn tàu đâm vào nhau khiến 14 người chết, 80 người bị thương

Hiện trường khủng khiếp vụ hai đoàn tàu đâm vào nhau khiến 14 người chết, 80 người bị thương

01:14
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Khoảnh khắc máy bay hạng nhẹ lao đầu xuống đất và phát nổ khiến nữ nghị sĩ Mỹ thiệt mạng

Khoảnh khắc máy bay hạng nhẹ lao đầu xuống đất và phát nổ khiến nữ nghị sĩ Mỹ thiệt mạng

00:54
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

01:18
Gần 100 cảnh sát cùng robot dập tắt vụ cháy như quả cầu lửa khổng lồ ở ngoại thành Hà Nội

Gần 100 cảnh sát cùng robot dập tắt vụ cháy như quả cầu lửa khổng lồ ở ngoại thành Hà Nội

00:38
