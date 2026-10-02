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Ukraine lần đầu đưa tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 vào thực chiến

Bình Giang
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Tổng thống Volodymir Zelensky cho biết, Ukraine vừa sử dụng lần đầu tiên tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 trong thực chiến. Loại tên lửa này được so sánh với Hệ thống tên lửa chiến thuật Lục quân Mỹ (ATACMS).

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FP-7 được ví với tên lửa ATACMS của Mỹ.

“Tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 của Ukraine, lần đầu tiên được sử dụng trong chiến đấu. Cảm ơn vì kết quả đạt được. Tiếp theo là sản xuất”, ông Zelensky viết trên Telegram.

Ông không cho biết FP-7 được sử dụng ở đâu trên chiến trường hay nhằm vào mục tiêu nào.

Nga thường xuyên sử dụng tên lửa đạn đạo trong các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine, và Kiev coi việc phát triển tên lửa đạn đạo chiến thuật của riêng mình là một yếu tố quan trọng để đáp ứng nhu cầu phòng thủ trong cuộc xung đột với Mátxcơva.

Nhu cầu về năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo gia tăng khi Kiev chuẩn bị cho khả năng Nga thực hiện chiến dịch tấn công kéo dài trong mùa đông năm nay. Năng lực sản xuất tên lửa của Ukraine hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với Nga.

Đầu năm nay, ông Zelensky ca ngợi kết quả các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo chiến thuật, nói rằng các thử nghiệm cho thấy loại vũ khí này có tiềm năng tốt để quân đội sử dụng. Các nhà phân tích quân sự Ukraine mô tả FP-7 là loại tên lửa tầm ngắn, với tầm bắn khoảng 200 km.

Nhà sản xuất tên lửa Fire Point cho biết, FP-7 đang được phát triển với vai trò tên lửa đánh chặn đạn đạo trong khuôn khổ chương trình phòng thủ tên lửa châu Âu Freyja - được khởi động trong năm nay. Các nhà phân tích quân sự so sánh FP-7 với Hệ thống tên lửa chiến thuật Lục quân Mỹ (ATACMS), một số tên lửa loại này đã được chuyển giao cho Ukraine.

Tuy nhiên, FP-7, vốn được phát triển nhanh để đối phó với Nga, có giá thành rẻ hơn đáng kể. Fire Point cũng đang phát triển tên lửa FP-9 với tầm bắn lên tới 850 km. Lãnh đạo công ty cho biết FP-9 dự kiến sẽ sẵn sàng vào cuối năm nay.

Giới phân tích cho rằng việc triển khai cả 2 loại tên lửa có thể giúp Ukraine tấn công các cơ sở phóng và sản xuất tên lửa của Nga, đồng thời gây sức ép lên cơ sở hạ tầng phục vụ chiến dịch quân sự của Mátxcơva.

Hồi tháng 7, Ukraine và các đồng minh phương Tây công bố liên minh phòng không nhằm thúc đẩy dự án Freyja, với mục tiêu cùng phát triển một giải pháp thay thế có chi phí thấp hơn cho hệ thống Patriot của Mỹ.

Khi đó, ông Davyd Aloian - Phó Thư ký Hội đồng Quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine, cho biết Ukraine muốn nguyên mẫu của hệ thống chống tên lửa đạn đạo châu Âu Freyja được hoàn thành trong nửa đầu năm tới.

Tags

FP-7

Zelensky

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