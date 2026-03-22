Ukraine không kích lớn nhất vào Nga với hàng trăm UAV

Quỳnh Chi |

Ukraine đã phóng hơn 280 UAV vào lãnh thổ Nga trong đêm. Đây là một trong những đợt tấn công lớn nhất của Kiev kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra.

Ukraine không kích lớn nhất vào Nga với hàng trăm UAV - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Thống đốc vùng Rostov ở miền Nam nước Nga - ông Yury Slyusar - cho biết trên Telegram rằng Ukraine không kích ở khu vực này và khoảng 90 máy bay không người lái đã bị bắn hạ. Trong khi đó, Thị trưởng thành phố Moscow Sergei Sobyanin báo cáo trong một loạt bài đăng rằng 27 máy bay không người lái hướng tới thủ đô Nga đã bị đánh chặn.

Ukraine không kích vào vùng Saratov ở phía Tây Nam nước Nga khiến 2 người bị thương, làm hư hại một số nhà cửa - Thống đốc Saratov, ông Roman Busargin, viết trên Telegram.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga đưa tin tổng cộng 283 UAV của Ukraine đã bị chặn lại.

Ukraine không kích thường xuyên, nhằm vào các mục tiêu ở Nga để trả đũa các cuộc tấn công gần như hàng ngày của lực lượng Moscow vào lãnh thổ của Kiev, nói rằng họ chủ yếu nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng.

Trong khi đó, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng ở vùng Zaporizhzhia và làm mất điện phần lớn khu vực phía Bắc.

Ukraine không kích lớn nhất vào Nga với hàng trăm UAV- Ảnh 1.

Nga không kích ở Zaporizhzhia, khiến 2 người tử vong và gây mất điện diện rộng (Ảnh: Ivan Fedorov/Telegram)

Tin tức này được đưa ra khi một phái đoàn Ukraine đang trên đường đến Mỹ để tham dự cuộc họp về việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình.

Quan chức khu vực ở Zaporizhzhia - ông Ivan Fedorov - cho biết một người đàn ông và một người phụ nữ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào sáng 21/3 (giờ địa phương). Hai trẻ em đã bị thương trong vụ tấn công nhắm vào một ngôi nhà.

Hình ảnh được đăng tải trên kênh Telegram chính thức của ông Fedorov cho thấy một ngôi nhà đổ nát và một chiếc xe bị hư hại.

Ở một diễn biến khác, Thống đốc vùng Chernihiv - ông Viacheslav Chaus - cho biết phần lớn khu vực giáp biên giới Belarus và Nga này đã bị mất điện vào ngày 21/3 sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga. Công tác sửa chữa đang được tiến hành để khắc phục thiệt hại.

Theo truyền thông nhà nước Ukraine, các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine dự kiến sẽ diễn ra tại Miami (Mỹ) vào cuối ngày 21/3.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trên kênh X hôm 20/3 rằng Kiev muốn có "ngày cụ thể" cho cuộc đàm phán ba bên được đề xuất với các đại diện của Mỹ và Nga.

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

01:10
Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

01:04
Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

01:17
Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

01:20
6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận “cái kết đắng”: Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận “cái kết đắng”: Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

00:45
Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

00:48
Iran công bố khoảnh khắc "tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ trúng tên lửa'- máy bay và phi công hiện ra sao?

Iran công bố khoảnh khắc "tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ trúng tên lửa'- máy bay và phi công hiện ra sao?

00:54
Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

01:05
