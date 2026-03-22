Ukraine không kích lớn nhất vào Nga với hàng trăm UAV

(Ảnh: AP)

Thống đốc vùng Rostov ở miền Nam nước Nga - ông Yury Slyusar - cho biết trên Telegram rằng Ukraine không kích ở khu vực này và khoảng 90 máy bay không người lái đã bị bắn hạ. Trong khi đó, Thị trưởng thành phố Moscow Sergei Sobyanin báo cáo trong một loạt bài đăng rằng 27 máy bay không người lái hướng tới thủ đô Nga đã bị đánh chặn.

Ukraine không kích vào vùng Saratov ở phía Tây Nam nước Nga khiến 2 người bị thương, làm hư hại một số nhà cửa - Thống đốc Saratov, ông Roman Busargin, viết trên Telegram.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga đưa tin tổng cộng 283 UAV của Ukraine đã bị chặn lại.

Ukraine không kích thường xuyên, nhằm vào các mục tiêu ở Nga để trả đũa các cuộc tấn công gần như hàng ngày của lực lượng Moscow vào lãnh thổ của Kiev, nói rằng họ chủ yếu nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng.

Trong khi đó, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng ở vùng Zaporizhzhia và làm mất điện phần lớn khu vực phía Bắc.

Nga không kích ở Zaporizhzhia, khiến 2 người tử vong và gây mất điện diện rộng (Ảnh: Ivan Fedorov/Telegram)

Tin tức này được đưa ra khi một phái đoàn Ukraine đang trên đường đến Mỹ để tham dự cuộc họp về việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình.

Quan chức khu vực ở Zaporizhzhia - ông Ivan Fedorov - cho biết một người đàn ông và một người phụ nữ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào sáng 21/3 (giờ địa phương). Hai trẻ em đã bị thương trong vụ tấn công nhắm vào một ngôi nhà.

Hình ảnh được đăng tải trên kênh Telegram chính thức của ông Fedorov cho thấy một ngôi nhà đổ nát và một chiếc xe bị hư hại.

Ở một diễn biến khác, Thống đốc vùng Chernihiv - ông Viacheslav Chaus - cho biết phần lớn khu vực giáp biên giới Belarus và Nga này đã bị mất điện vào ngày 21/3 sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga. Công tác sửa chữa đang được tiến hành để khắc phục thiệt hại.

Theo truyền thông nhà nước Ukraine, các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine dự kiến sẽ diễn ra tại Miami (Mỹ) vào cuối ngày 21/3.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trên kênh X hôm 20/3 rằng Kiev muốn có "ngày cụ thể" cho cuộc đàm phán ba bên được đề xuất với các đại diện của Mỹ và Nga.