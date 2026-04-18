Trước việc cơ sở hạ tầng quân sự được Belarus xây dựng sát biên giới, Tổng thống Ukraine Zelensky nhận xét: "Chúng tôi tin rằng Nga sẽ một lần nữa cố gắng lôi kéo Belarus vào cuộc chiến của mình. Tôi đã chỉ thị các kênh liên quan cảnh báo giới lãnh đạo Minsk về sự sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ và nền độc lập của Ukraine".

"Bản chất và hậu quả của những sự kiện gần đây ở Venezuela sẽ là bài học răn đe giới lãnh đạo Belarus không được phép phạm sai lầm", ông Zelensky nói rõ.

Nhà lãnh đạo cho biết, tình báo Ukraine (GUR) cũng ghi nhận những nỗ lực tập hợp lại lực lượng của đơn vị Nga, rất có thể là để bù đắp cho sự thiếu hụt nhân lực.

"Xét về khía cạnh này, lý do tại sao hoạt động của lực lượng vũ trang trên lãnh thổ Belarus đang được tăng cường càng trở nên rõ ràng hơn", ông Zelensky nhấn mạnh.

Cuộc tập trận chung giữa Quân đội Nga và Belarus.

Cần nói thêm, mặc dù vào ngày 17/4, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã ký sắc lệnh về việc gọi nhập ngũ các sĩ quan dự bị trong năm 2026, nhưng các sự kiện như vậy vẫn được tổ chức hàng năm theo kế hoạch.

Cuối tháng 3, có thông tin cho biết Nga muốn triển khai các trạm điều khiển mới cho máy bay không người lái tấn công kiểu Shahed ở Belarus. Theo GUR, tổng cộng 4 trạm như vậy đã được ghi nhận trên lãnh thổ Belarus.

Liên bang Nga vẫn đang tích cực sử dụng cơ sở hạ tầng trên đất Belarus, đặc biệt là các trạm thu phát sóng di động để thiết lập đường truyền điều khiển UAV Shahed của mình.

Bằng cách này, người Nga đã có được tín hiệu ổn định để tấn công các mục tiêu nằm gần biên giới phía Bắc và phía Tây của Ukraine, cũng như bay vào lãnh thổ các quốc gia NATO.