Ukraine đột phá ở Lyman, gió đảo chiều ở Sloviansk-Kramatorsk

GD&TĐ - Chiến dịch Vivaldi giúp Ukraine giành lại nhiều khu vực quanh Lyman, gây sức ép mạnh lên cánh quân Nga đang tiến tới Sloviansk-Kramatorsk.

Ukraine bước đầu phản công thắng lợi ở Lyman

Chiến trường Donetsk đang xuất hiện một diễn biến đáng chú ý khi lực lượng Ukraine tiếp tục phản công tại khu vực Lyman, buộc Quân đội Nga phải đối phó với sức ép ngày càng tăng dọc sông Zherebets.

Đây là một trong những khu vực hiếm hoi trên mặt trận mà Ukraine đang chủ động giành lại thế tiến công và đã đạt được những thành công khá lớn, đẩy lùi quân Nga trên đường chiến tuyến tới gần 30km.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), lực lượng Ukraine tiếp tục tổ chức các đợt phản công hướng về bờ đông sông Zherebets, phía đông bắc Lyman. ISW cho rằng, lợi thế về nhân lực và UAV đang giúp Ukraine duy trì sức ép.

Các nguồn tin Nga cũng thừa nhận những đợt tiến công này đang gây khó khăn cho lực lượng Nga trong việc củng cố các vị trí quanh thành phố.

Hoạt động phản công nói trên nằm trong Operation Vivaldi, chiến dịch được lực lượng Ukraine triển khai tại khu vực Lyman trong nhiều tuần qua.

Theo một nguồn Ukraine, riêng giai đoạn thứ ba của chiến dịch trong tháng 9 đã giúp Ukraine giành lại khoảng 51km2, nâng tổng diện tích được tái kiểm soát kể từ khi chiến dịch bắt đầu lên khoảng 176km2.

Điểm đáng chú ý là Ukraine không chỉ dựa vào bộ binh, mà UAV trinh sát, máy bay không người lái tấn công và các phương tiện mặt đất không người lái đang được sử dụng để đánh vào hậu cần, trận địa UAV và hệ thống tác chiến điện tử của Nga phía sau tiền tuyến.

Cách đánh này nhằm làm suy yếu khả năng tiếp tế và bổ sung lực lượng trước khi các đơn vị Ukraine tiến lên.

Tại khu vực Shandryholove, các nguồn phân tích độc lập nhận định Ukraine đã thiết lập thêm một đầu cầu qua sông Zherebets. Tuy nhiên, việc duy trì đầu cầu và mở rộng sang bờ đối diện vẫn là nhiệm vụ khó khăn, đặc biệt khi thời tiết và địa hình ngày càng bất lợi.

Vai trò quan trọng của Lyman đối với pháo đài Sloviansk-Kramatorsk

Theo đánh giá của ISW, những bước tiến của Ukraine tại Lyman có thể gây hiệu ứng lớn hơn phạm vi chiến thuật.

Các đợt phản công này đang tạo ra hiệu ứng dây chuyền đối với hoạt động của Nga ở hướng Borova, phía Bắc Lyman, khiến Quân đội Nga sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đẩy lùi các nhóm quân Ukraine hoạt động gần Kolodyazi, Myrne, Ivanivka và Novolyubivka.

Điều này trực tiếp tác động tới kế hoạch bao vây “vành đai pháo đài” Sloviansk-Kramatorsk từ phía bắc, bởi mục tiêu xuyên suốt của Nga là chiếm Lyman, vượt sông Siverskyi Donets và tạo điều kiện cho một vòng bao vây rộng hơn đối với các thành phố phòng thủ chủ chốt của Ukraine ở Donetsk.

Tuy nhiên, tình hình chưa thể coi là đảo chiều hoàn toàn. Nga vẫn duy trì các hoạt động tiến công ở nhiều khu vực khác của mặt trận, trong khi sức ép đối với Sloviansk và Kramatorsk tiếp tục gia tăng.

Ngày 8/10, Kramatorsk còn hứng chịu một cuộc không kích gây thương vong lớn, cho thấy Nga vẫn đang tăng cường sức ép lên trung tâm phòng thủ quan trọng nhất ở vùng Donetsk.

Vì vậy, Lyman đang trở thành một trong những điểm then chốt quyết định cục diện ở miền Đông Ukraine.

Nếu Ukraine tiếp tục giữ được các vị trí đã giành lại dọc sông Zherebets và mở rộng phản công, kế hoạch tiến quân của Nga về Sloviansk-Kramatorsk từ phía Bắc sẽ trở nên khó khăn hơn.

Ngược lại, nếu tái lập được tuyến phòng thủ và đẩy lùi các mũi phản công, Nga vẫn có thể tiếp tục gây sức ép lên cụm cứ điểm phòng thủ duy nhất mà Ukraine còn nắm giữ được ở vùng Donetsk.