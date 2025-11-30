Ukraine đến Mỹ thảo luận kế hoạch hòa bình, Nga hành động: Kiev bị "quần thảo" 10 tiếng

Nga oanh tạc Ukraine 10 tiếng

Đây được xem là hoạt động triển khai máy bay không người lái và tên lửa của Nga lớn nhất trong một tháng qua trong bối cảnh phái đoàn Kiev lên đường tới Mỹ để tham gia các cuộc đàm phán hòa bình.

The New York Times dẫn lời các nhà chức trách Ukraine cho biết, Nga đã tiến hành một cuộc không kích kéo dài gần 10 tiếng đồng hồ trên khắp Ukraine vào thứ Bảy, khiến ít nhất hai người thiệt mạng tại thủ đô và hàng chục người khác bị thương.

Vụ tấn công bao gồm hàng chục tên lửa Nga và hàng trăm máy bay không người lái, diễn ra trong bối cảnh các quan chức chính quyền Tổng thống Trump dự kiến sẽ gặp gỡ các quan chức Ukraine và Nga trong những ngày tới.

Cuộc tấn công của Nga bắt đầu ngay trước nửa đêm, thủ đô Kiev là nơi hứng chịu hỏa lực dữ dội nhất. Lệnh báo động an toàn được ban bố vào khoảng 9:30 sáng. Dưới màn sương mù trắng dày đặc, các nhân viên cứu hộ đã phải vật lộn để ứng phó với các đám cháy và chăm sóc những người bị thương tại 7 quận của Kyiv.

Thị trưởng thành phố, Vitali Klitschko, cho biết hai người đã thiệt mạng và ít nhất 37 người bị thương. Một người thứ ba đã thiệt mạng bên ngoài thành phố.

Đường phố Kiev sáng thứ Bảy. Ảnh: Reuters

Nhiều người dân ở Kiev bị đánh thức bởi những cảnh báo không kích kéo dài hàng giờ. Margarita, 29 tuổi, đang nằm trên giường ở phía đông thành phố thì một vụ nổ xảy ra.

Lính cứu hỏa phủ đầy bồ hóng ngồi trên xe tải. Cư dân mang theo những tấm ván ép leo lên cầu thang vẫn còn treo vòi rồng. Iryna, 42 tuổi, đã xuống hầm trú ẩn chỉ 10 phút trước vụ nổ. căn hộ của họ kính vỡ phủ kín mọi bề mặt và mùi khói nồng nặc.

Cô kể lại đã nhìn thấy một tia sáng lóe lên, đồ vật rơi xuống người và máu chảy. Vụ nổ đã làm vỡ cửa sổ và vâng các vỡ vào tường căn hộ tầng 9 của cô.

Lính cứu hỏa phủ đầy bồ hóng ngồi trên xe tải. Cư dân mang theo những tấm ván ép leo lên cầu thang vẫn còn treo vòi rồng. Iryna, 42 tuổi, đã xuống hầm trú ẩn chỉ 10 phút trước vụ nổ. căn hộ của họ kính vỡ phủ kín mọi bề mặt và mùi khói nồng nặc.

Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine cho biết Nga đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng và "các cơ sở dân sự" trong cuộc tấn công quy mô lớn, với sự tham gia của 36 tên lửa và gần 600 máy bay không người lái. Theo Bộ Năng lượng Ukraine, hơn 600.000 người tiêu dùng đã bị mất điện ở Kiev và khu vực lân cận vào sáng thứ Bảy.

Các phóng viên CNN tại thành phố cho biết Kyiv đã được đặt trong tình trạng báo động không kích trong hơn mười giờ qua đêm sang thứ Bảy, với tiếng máy bay không người lái và tiếng nổ lớn vang vọng trên bầu trời.

Mỹ gặp Ukraine cuối tuần, gặp Nga vào tuần tới

Một loạt hoạt động ngoại giao đang diễn ra sau khi một kế hoạch do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất gây lo ngại tại Kiev, vì bản dự thảo ban đầu có nhiều ưu ái cho Nga.

Các cuộc đàm phán sẽ do ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine dẫn đầu, người được Tổng thống Zelensky bổ nhiệm sau khi trợ lý hàng đầu của ông từ chức hôm thứ Sáu.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của ông Trump, Jared Kushner, sẽ gặp phái đoàn Ukraine tại Miami, Florida vào cuối tuần này, một quan chức Nhà Trắng nói với CNN hôm thứ Bảy.

Trong khi đó, ông Zelensky sẽ gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - một trong những đồng minh chủ chốt của Kiev - tại Paris vào thứ Hai, theo Điện Elysée.

Một phái đoàn Mỹ dự kiến cũng sẽ đến Moscow để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới.

Tổng thống Putin cho biết đề xuất ban đầu có thể "tạo cơ sở cho các thỏa thuận trong tương lai", nhưng cũng nói rằng một thỏa thuận chỉ có thể đạt được nếu Kiev rút khỏi một số khu vực ở miền Đông Ukraine mà họ hiện đang kiểm soát.

"Nếu họ không rút, chúng tôi sẽ đạt được điều này bằng các biện pháp quân sự", nhà lãnh đạo Nga nói thêm.