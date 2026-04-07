Ukraine đề xuất lệnh ngừng bắn về năng lượng với Nga

Quỳnh Chi |

Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 6/4 cho biết nước này đã đề xuất với Nga một lệnh ngừng bắn về năng lượng với sự trung gian của Mỹ.

Ukraine đề xuất lệnh ngừng bắn về năng lượng với Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky (Ảnh: AP)

Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu vào tối 6/4: "Nếu Nga sẵn sàng ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, chúng tôi sẽ sẵn sàng ứng xử tương tự. Đề xuất lệnh ngừng bắn về năng lượng này đã được chuyển đến phía Nga thông qua sự trung gian của Mỹ".

Vài ngày trước đó, trong cuộc điện đàm với các nhà đàm phán Mỹ vào ngày 1/4, ông Zelensky đã đề xuất một lệnh ngừng bắn liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng vào dịp lễ Phục Sinh. Nga đã từ chối, tiếp tục phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Ukraine.

Các quan chức Mỹ dự kiến sẽ đến Ukraine vào cuối tháng 4 này sau khi các cuộc đàm phán hòa bình rơi vào bế tắc. "Kiev đang tiếp tục nỗ lực về các đảm bảo an ninh" - ông Zelensky cho biết.

Tòa nhà bị thiệt hại nặng nề sau cuộc không kích của Nga ở Odessa, Ukraine, ngày 6/4/2026 (Ảnh: AP)

"Như đã thỏa thuận, Ukraine đang chuẩn bị các đề xuất của mình, tăng cường văn kiện về những đảm bảo an ninh. Các đảm bảo an ninh chính là chìa khóa nhằm chấm dứt chiến tranh thực sự, để có được nền hòa bình lâu dài" - Tổng thống Zelensky nói. Ông lưu ý các quan chức Ukraine và Mỹ đang liên lạc hàng ngày.

Các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ đến Kiev sau lễ Phục Sinh - được Giáo hội Chính thống giáo cử hành vào ngày 12/4. Đây là chuyến thăm Ukraine đầu tiên của các đặc phái viên Mỹ Witkoff và Kushner - những người đã từng đến Moscow nhiều lần. Phái đoàn cũng có thể bao gồm Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham.

