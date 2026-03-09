Ukraine cử chuyên gia UAV hỗ trợ bảo vệ căn cứ Mỹ tại Jordan

Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang, Ukraine cử các máy bay không người lái (UAV) đánh chặn cùng một nhóm chuyên gia drone tới Jordan để hỗ trợ bảo vệ các căn cứ quân sự của Mỹ, Tổng thống Zelensky thông báo trong cuộc phỏng vấn với The New York Times.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Mỹ đề nghị hỗ trợ vào thứ Năm tuần trước. Nhóm chuyên gia Ukraine lên đường ngay trong ngày hôm sau. Đội này dự kiến sẽ sớm có mặt tại Trung Đông.

“Chúng tôi phản ứng ngay lập tức”, ông Zelensky nói tối thứ Sáu trong chuyến tàu từ miền đông Ukraine về thủ đô Kiev. “Tôi nói rằng: tất nhiên, chúng tôi sẽ cử các chuyên gia”.

Hiện Nhà Trắng chưa phản hồi câu hỏi về việc liệu Washington có chính thức đề nghị Ukraine hỗ trợ hay không.

Tổng thống Zelensky gặp Tổng thống Donald Trump tại Davos vào tháng 1/2026. (Ảnh: Reuters)

Ukraine tận dụng kinh nghiệm chống UAV

Theo The New York Times, cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran có thể khiến sự chú ý của thế giới rời khỏi chiến sự tại Ukraine. Tuy nhiên, diễn biến này cũng mở ra cơ hội để Kiev tận dụng kinh nghiệm thực chiến cùng các công nghệ chống UAV mà nước này đã tích lũy trong nhiều năm đối phó với các cuộc tấn công bằng drone.

Ukraine đã chủ động đề nghị hỗ trợ lực lượng Mỹ và các đồng minh tại Trung Đông phòng thủ trước các loại drone tấn công do Iran thiết kế – loại vũ khí mà Nga đã sử dụng rộng rãi trong chiến sự tại Ukraine suốt nhiều năm qua. Kiev cũng hy vọng động thái hỗ trợ này sẽ giúp củng cố quan hệ với Mỹ, trong bối cảnh Washington đang đóng vai trò trung gian thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình liên quan đến xung đột Ukraine.

Quan hệ giữa hai bên vẫn tồn tại nhiều căng thẳng. Hôm thứ Năm, Tổng thống Donald Trump một lần nữa cho rằng ông xem Tổng thống Zelensky là trở ngại lớn hơn đối với một thỏa thuận hòa bình so với Tổng thống Vladimir Putin của Nga.

Một khách tham quan chụp ảnh các bộ phận của máy bay không người lái (UAV) Shahed-131/136 do Iran sản xuất, được phóng lên lãnh thổ Ukraine.

Trong khi hợp tác với Mỹ tại Trung Đông, Ukraine cũng muốn tạo sự đối lập với Nga. Các quan chức Mỹ cho biết Nga đã cung cấp thông tin tình báo cho Iran trong cuộc chiến, bao gồm ảnh vệ tinh cho thấy vị trí tàu chiến và lực lượng quân sự của Mỹ.

Ông Zelensky cho biết ông cũng đã xem các báo cáo tình báo cho thấy những UAV hiện được phóng từ Iran có chứa linh kiện do Nga sản xuất, dù The New York Times cho biết chưa thể xác minh thông tin này.

Dù vậy, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh Kiev vẫn phải cân nhắc giữa việc hỗ trợ các nước Trung Đông và nhu cầu phòng thủ trong nước, khi cuộc chiến với Nga đã bước sang năm thứ năm.

Bài toán phòng thủ UAV và nhu cầu vũ khí

Theo ông Zelensky, cuộc chiến với Iran có thể làm gián đoạn nguồn cung các hệ thống phòng thủ mà Ukraine đang rất cần. Trong bối cảnh đó, Kiev đã đề xuất trao đổi drone đánh chặn với các quốc gia Trung Đông để đổi lấy các hệ thống phòng không mạnh hơn, giúp Ukraine đối phó hiệu quả với tên lửa đạn đạo của Nga.

Máy bay ném bom B-1B Lancer của Không quân Hoa Kỳ trở về từ nhiệm vụ hỗ trợ cuộc tấn công vào Iran ngày 4/3/2026.

Ukraine cũng bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ quân sự để đổi lại sự ủng hộ ngoại giao, qua đó thúc đẩy Nga tiến tới một lệnh ngừng bắn. Ông Zelensky lưu ý rằng một số quốc gia Trung Đông có quan hệ rất chặt chẽ với Nga.

“Vì vậy tôi nói rằng: có thể họ có thể trao đổi với phía Nga và Nga sẽ tạm dừng” , ông nói. “Trong trường hợp đó, tất nhiên chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Trung Đông tự vệ”.

Ukraine hiện là một trong những quốc gia có nhiều kinh nghiệm nhất trong việc đối phó với drone tấn công tầm xa một chiều – loại vũ khí đang được Iran sử dụng với số lượng lớn. Tuần trước, một chiếc drone loại này đã khiến 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại một trung tâm chỉ huy ở Kuwait.

Trong khi các đợt tấn công tên lửa đạn đạo ban đầu của Iran đã giảm sau khi Mỹ và Israel gia tăng không kích vào lực lượng quân sự Iran, số lượng drone phóng đi vẫn ở mức cao. Nga từng là một trong những nước đầu tiên sử dụng rộng rãi drone Shahed do Iran sản xuất, sau đó phát triển phiên bản của riêng mình dựa trên thiết kế này.

Trong giai đoạn đầu ở chiến sự Nga - Ukraine, Kiev từng sử dụng các tên lửa phòng không đắt tiền, thậm chí cả hệ thống Patriot, để bắn hạ drone Shahed. Tuy nhiên, cách tiếp cận này nhanh chóng bộc lộ hạn chế về chi phí. Một chiếc Shahed có giá sản xuất khoảng 50.000 USD, trong khi một tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất có giá hơn 3 triệu USD.

Vì vậy, Ukraine đã chuyển sang chiến lược linh hoạt hơn: sử dụng súng máy hạng nặng, tên lửa giá rẻ phóng từ tiêm kích F-16, hệ thống tác chiến điện tử gây nhiễu, cùng với drone đánh chặn do Ukraine tự phát triển.

Theo số liệu hằng ngày của Không quân Ukraine được The New York Times phân tích, lực lượng phòng không nước này hiện có thể tiêu diệt phần lớn drone tấn công một chiều của Nga. Chỉ riêng trong tháng 2, Nga đã phóng khoảng 5.000 drone tấn công và mồi bẫy vào các thành phố Ukraine, trong đó khoảng 87% đã bị bắn hạ.

Hình ảnh tên lửa Iran bay về phía Israel nhìn từ Hebron, thuộc khu Bờ Tây do Israel chiếm đóng, ngày 9/3/2026.

Sau khi cuộc chiến với Iran bùng nổ, ông Zelensky cho biết ông và các cộng sự đã nhận được cuộc gọi từ lãnh đạo Bahrain, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Jordan, Kuwait, Qatar và Ả Rập Xê Út, đề nghị Ukraine chia sẻ kinh nghiệm đối phó drone.

Ông cũng cho biết một nhóm chuyên gia Ukraine khác sẽ tới Trung Đông để giúp các nước đánh giá các biện pháp phòng thủ hiệu quả hơn, thay vì chỉ phụ thuộc vào các tên lửa Patriot đắt đỏ.

Nguồn cung loại tên lửa này hiện khá hạn chế. Trong năm 2025, chỉ 620 tên lửa Patriot tiên tiến được bàn giao cho các lực lượng quân sự trên toàn thế giới, mức cao kỷ lục.

Theo ông Zelensky và ông Andrius Kubilius, Ủy viên Liên minh châu Âu phụ trách quốc phòng và không gian, chỉ trong những ngày đầu của cuộc chiến với Iran, các nước Trung Đông đã sử dụng hơn 800 tên lửa Patriot để đánh chặn hơn 2.000 drone tấn công và hơn 500 tên lửa đạn đạo của Iran.

Trong khi đó, ông Dmytro Lytvyn, cố vấn của Tổng thống Zelensky, cho biết trong 4 năm chiến sự, Ukraine chỉ nhận được khoảng 600 tên lửa Patriot tiên tiến.