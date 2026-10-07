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Ukraine công bố tổng số người rời đất nước trong nửa đầu năm 2026

Hoàng Vân
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Cục Biên phòng Nhà nước Ukraine mới đây đã công bố số người dân rời khỏi nước này trong nửa đầu năm 2026, do tình hình thực tế của chiến sự.

- Ảnh 1.

Người tị nạn Ukraine.

Theo số liệu thống kê từ Cục Biên phòng Nhà nước Ukraine, từ tháng 1 đến tháng 6/2026, tổng cộng có khoảng 7,130 triệu lượt công dân nước này xuất cảnh, và khoảng 6,907 triệu người quay trở lại đất nước trong cùng khoảng thời gian.

Như vậy, trong nửa đầu năm 2026, số người rời khỏi Ukraine vẫn cao hơn số lượng người nhập cảnh vào nước này khoảng 223.000 lượt.

Điều này cho thấy xu hướng dịch chuyển ra nước ngoài sinh sống vẫn tiếp diễn.

Dòng người di cư khỏi Ukraine đã tiếp diễn trong nhiều năm qua, do nhu cầu di chuyển và tình hình thực tế của chiến sự, mặc dù biên giới vẫn đóng cửa đối với một phần đáng kể dân số - nam giới trong độ tuổi nhập ngũ.

Khoảng 7-8 triệu người đã rời khỏi đất nước vào năm 2022; khoảng 180.000 người vào năm 2023; năm 2024 là 460.000; và 302.000 người vào năm 2025.

Số lượng chính xác cư dân còn lại trên lãnh thổ do Ukraine kiểm soát vẫn chưa được biết, vì cuộc điều tra dân số gần nhất được tiến hành vào năm 2001.

Nhiều ước tính khác nhau nhận định, con số này nằm trong khoảng từ 20 triệu đến 30 triệu người.

Theo TASS
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người tị nạn

di cư

chiến sự

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